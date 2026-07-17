Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

Théo Leoni begint aan zijn tweede seizoen in de Ligue 2 bij Lens. Kon hij in zijn beste periode bij Anderlecht al lonken naar de Rode Duivels? Hij neigt ernaar dat te denken, maar bekijkt de situatie toch met de nodige nuchterheid.

Théo Leoni is zo’n speler die lang heeft moeten wachten op zijn kans op het hoogste niveau, maar meteen indruk maakte toen die er eindelijk kwam. Voor hem werd het seizoen 2023/2024 dat van de doorbraak. Als laatbloeier en lange tijd bij de RSCA Futures (waar hij aanvoerder was onder Guillaume Gillet) kreeg Leoni zijn kans onder Brian Riemer.

Zijn intrede in de ploeg, naast Thomas Delaney, was een echte openbaring. Tegen de winterstop had Leoni cijfers neergezet die ronduit straf waren voor een nieuwkomer op het middenveld: 3 goals en 7 assists in een halve competitie.

Théo Leoni zetten meteen mooie cijfers neer

Toen zagen verschillende analisten hem al in de nationale ploeg. Maar Domenico Tedesco riep hem niet op. Wat vindt Leoni daar zelf van? "Eerlijk? Het was misschien wat vroeg", geeft hij toe. "Ik denk dat als ik zo nog een paar maanden had doorgetrokken, het had kunnen gebeuren. Maar volgens mij wilde Domenico Tedesco vooral zien of Anderlecht en ik dat niveau zouden blijven halen, want we kwamen van ver."

"Je mag ook één ding niet vergeten, en dat leg ik vaak uit aan mensen dicht bij mij: je mag de concurrentie op het middenveld niet uit het oog verliezen. Het gaat toch over grote spelers. Als je naar de selectie van vandaag kijkt, was dat in 2023 net hetzelfde", vervolgt hij.

Bevestigen blijft het lastigste

De ex-Anderlechtspeler blijft nuchter: "Als middenvelder in de Belgische nationale ploeg raken: dan moet je er vroeg bij zijn en al een stevig palmares hebben. Je moet objectief blijven en eerlijk zijn tegenover jezelf. Maar tegelijk ook denken: ooit kan het. Ik zeg niet dat het geen droom is."





Intussen zet Théo Leoni zijn stappen bij Reims. Ook al was het doel om dit seizoen in de Ligue 1 aan de slag te kunnen ... Maar goed: onze landgenoot ontpopt zich als een van de leiders in de kleedkamer. Zo droeg hij tijdens een deel van de eerste oefenmatch van de voorbereiding tegen Charleroi zelfs de aanvoerdersband.