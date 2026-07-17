Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Théo Leoni begint aan zijn tweede seizoen in de Ligue 2 bij Lens. Kon hij in zijn beste periode bij Anderlecht al lonken naar de Rode Duivels? Hij neigt ernaar dat te denken, maar bekijkt de situatie toch met de nodige nuchterheid.

Théo Leoni is zo’n speler die lang heeft moeten wachten op zijn kans op het hoogste niveau, maar meteen indruk maakte toen die er eindelijk kwam. Voor hem werd het seizoen 2023/2024 dat van de doorbraak. Als laatbloeier en lange tijd bij de RSCA Futures (waar hij aanvoerder was onder Guillaume Gillet) kreeg Leoni zijn kans onder Brian Riemer.

Zijn intrede in de ploeg, naast Thomas Delaney, was een echte openbaring. Tegen de winterstop had Leoni cijfers neergezet die ronduit straf waren voor een nieuwkomer op het middenveld: 3 goals en 7 assists in een halve competitie.

Théo Leoni zetten meteen mooie cijfers neer

Toen zagen verschillende analisten hem al in de nationale ploeg. Maar Domenico Tedesco riep hem niet op. Wat vindt Leoni daar zelf van? "Eerlijk? Het was misschien wat vroeg", geeft hij toe. "Ik denk dat als ik zo nog een paar maanden had doorgetrokken, het had kunnen gebeuren. Maar volgens mij wilde Domenico Tedesco vooral zien of Anderlecht en ik dat niveau zouden blijven halen, want we kwamen van ver."

"Je mag ook één ding niet vergeten, en dat leg ik vaak uit aan mensen dicht bij mij: je mag de concurrentie op het middenveld niet uit het oog verliezen. Het gaat toch over grote spelers. Als je naar de selectie van vandaag kijkt, was dat in 2023 net hetzelfde", vervolgt hij.

Bevestigen blijft het lastigste

De ex-Anderlechtspeler blijft nuchter: "Als middenvelder in de Belgische nationale ploeg raken: dan moet je er vroeg bij zijn en al een stevig palmares hebben. Je moet objectief blijven en eerlijk zijn tegenover jezelf. Maar tegelijk ook denken: ooit kan het. Ik zeg niet dat het geen droom is."

Intussen zet Théo Leoni zijn stappen bij Reims. Ook al was het doel om dit seizoen in de Ligue 1 aan de slag te kunnen ... Maar goed: onze landgenoot ontpopt zich als een van de leiders in de kleedkamer. Zo droeg hij tijdens een deel van de eerste oefenmatch van de voorbereiding tegen Charleroi zelfs de aanvoerdersband.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Reims
Theo Leoni

Meer nieuws

🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

23:00
1
Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

22:30
Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

22:00
Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

21:20
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

21:00
Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

20:30
18
BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

20:00
50
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

19:30
WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

20:15
4
Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

19:30
'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

19:00
DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

18:30
Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

18:00
4
DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

17:30
1
'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

17:00
DONE DEAL: Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club

DONE DEAL: Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club

14:30
8
Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

16:30
KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

16:00
1
DONE DEAL: Standard toont ambities met nieuwe middenvelder

DONE DEAL: Standard toont ambities met nieuwe middenvelder

15:30
DONE DEAL: JPL-club wapent zich met twee stevige versterkingen

DONE DEAL: JPL-club wapent zich met twee stevige versterkingen

15:00
'Standard troeft Union SG en Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Standard troeft Union SG en Anderlecht af voor miljoenendeal'

13:00
7
'WK-revelatie die scoorde tegen Rode Duivels is grof wild'

'WK-revelatie die scoorde tegen Rode Duivels is grof wild'

14:00
Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

13:30
16
Vader De Cat komt met mooie woorden voor Anderlecht-bestuur

Vader De Cat komt met mooie woorden voor Anderlecht-bestuur

11:00
4
Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord?

Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord?

12:30
3
DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking

DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking

12:00
1
Vader De Cat verklaart transfer naar Hoffenheim: "Dát is wat Nathan nu nodig heeft"

Vader De Cat verklaart transfer naar Hoffenheim: "Dát is wat Nathan nu nodig heeft"

09:25
2
FC Barcelona plukt toptalent weg bij Sporting Charleroi

FC Barcelona plukt toptalent weg bij Sporting Charleroi

11:30
9
OFFICIEEL: STVV stelt tweede aanwinst voor

OFFICIEEL: STVV stelt tweede aanwinst voor

10:30
'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'

'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'

08:45
3
'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'

'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'

09:55
🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

08:00
6
Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

16/07
8
'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'

'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'

07:30
Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse

Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse

06:30
16
De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026

De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Eerste voorronde (Terug)
Derry City Derry City 1-2 CSKA Sofia CSKA Sofia
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 0-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Aluminij Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Ferencváros Ferencváros 3-0 Vojvodina FK Vojvodina FK
Vestri Vestri 0-3 FK Qarabag FK Qarabag

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief Union 60 Union 60 over "J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union Andreas2962 Andreas2962 over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Venom#13 Venom#13 over Real Madrid heeft een beslissing genomen: 'Thibaut Courtois krijgt géén uitzondering op contractregel' Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem FCB vo altijd FCB vo altijd over Nieuwe spelregels in België: strijd tegen tijdrekken én opvallende primeur in tweede klasse Eric Stevens Eric Stevens over Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ? Sead08 Sead08 over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra FCBalto FCBalto over Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved