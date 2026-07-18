Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie
Foto: © Voetbalkrant.com
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Anderlecht hoeft zijn Europese terugwedstrijd tegen Hammarby normaal gezien toch niet te verhuizen. Ondanks de grote bezorgdheid van de voorbije weken blijft de club ervan overtuigd dat het veld in het Lotto Park op 30 juli speelklaar zal zijn.

De staat van het gras (bovenstaande is een archieffoto, nvdr;) zorgde de afgelopen dagen voor heel wat onrust in Neerpede. Door de hittegolf, hevige regenval en vertragingen tijdens de werkzaamheden groeide het nieuwe veld veel trager dan verwacht. Daardoor werd zelfs even gevreesd dat Anderlecht zou moeten uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion, schrijft Sudinfo.

Het zou in orde moeten komen

Die piste lijkt nu definitief van tafel. Na overleg met de aannemer en de experts van Labosport werd beslist om het oorspronkelijke plan aan te houden. De verwachting is dat het veld tegen de terugwedstrijd voldoende hersteld zal zijn.

De grasmat van paars-wit zorgde in het verleden al voor veel kopzorgen, maar nu pakte Sporting het duchtig aan. De werken aan het speelveld maken deel uit van een groter project dat vorig jaar werd opgestart. Toen investeerde Anderlecht ongeveer 1,3 miljoen euro in een volledig nieuwe ondergrond, drainage en verwarming om de grasmat voor vele jaren op topniveau te krijgen.

Vorig seizoen leverde dat al een uitstekend resultaat op. Tegenstanders prezen het veld geregeld. Deze zomer werd gekozen voor een volledige herinzaai, maar de uitzonderlijke weersomstandigheden gooiden roet in het eten.

Betere weersomstandigheden

Volgens de aannemer bedraagt de achterstand ongeveer een week. Hij geeft toe dat de planning bijzonder krap was, maar blijft optimistisch. Met nog bijna twee weken te gaan en gunstigere weersvoorspellingen verwacht hij dat het veld tijdig speelklaar raakt.

Perfect zal de grasmat op 30 juli wellicht nog niet zijn, maar volgens de specialisten zal ze zonder problemen gebruikt kunnen worden. Bovendien zou het terrein daarna alleen maar beter worden naarmate de weken vorderen.

Voor Anderlecht is dat uitstekend nieuws. De terugwedstrijd tegen Hammarby is immers van groot belang voor het verdere Europese seizoen. De Brusselaars spelen eerst op 23 juli in Zweden op kunstgras, waarna ze een week later in eigen huis hopen de klus af te maken op een veld dat, ondanks alle problemen, toch klaar lijkt te raken voor de aftrap

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