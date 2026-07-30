Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet
Foto: © photonews
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Cercle Brugge blijft zijn nauwe samenwerking met AS Monaco optimaal benutten. De Vereniging staat op het punt om de 21-jarige aanvaller Lucas Michal voor één seizoen te huren van de Franse topclub. Zoals verwacht is er geen aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst

Michal vertrekt donderdag naar België om de laatste formaliteiten af te handelen. De Franse belofteninternational moet bij Cercle Brugge vooral speelminuten opdoen en zich verder ontwikkelen. Monaco gelooft nog steeds sterk in zijn potentieel en wil hem daarom niet definitief laten vertrekken. De aanvaller ligt in het prinsdom nog onder contract tot de zomer van 2029.

Voor Michal wordt het zijn tweede uitleenbeurt. De aanvaller bracht de tweede helft van vorig seizoen door bij FC Metz, waar hij ervaring opdeed in de Ligue 1. Zijn passage leverde echter niet het gewenste resultaat op. Hij kwam negen keer in actie, waarvan slechts twee keer als basisspeler, waardoor een nieuwe uitleenbeurt zich opdrong.

Opnieuw via de gekende weg

Dat Michal nu bij Cercle Brugge belandt, is geen toeval. De Vereniging fungeert al jaren als partnerclub van AS Monaco en biedt jonge talenten de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau. De voorbije seizoenen bewandelden meerdere spelers hetzelfde pad.

Zo trok Paris Brunner twee jaar geleden al naar Cercle Brugge om er speelminuten te verzamelen, terwijl ook Edan Diop vorig seizoen via Monaco bij de Vereniging terechtkwam. Met Michal zet Monaco die succesvolle samenwerking verder.

De Franse club hoopt dat de aanvaller in de Jupiler Pro League de stap kan zetten die hij vorig seizoen bij Metz niet wist te maken. Cercle staat er immers om bekend jonge spelers kansen te geven en hen verder te ontwikkelen. En de Vereniging had ook nood aan aanvallende versterking. 

Voor Cercle betekent de komst van Michal opnieuw een interessante offensieve versterking. De 21-jarige aanvaller geldt als een technisch vaardige en beweeglijke spits die zowel centraal als vanop de flank uit de voeten kan. 

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