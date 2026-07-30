Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Het is nu al bekend wie dit seizoen een van de grootste spelers wordt in de JPL. Letterlijk dan. De Duitse verdediger Jamie Lawrence heeft in zijn jonge carrière al mooie momenten gekend, maar hoopt op nog meer hoogtepunten in België. Een portret van de man die een week geleden tekende bij OHL.

Bij Leuven hebben ze op een mogelijk vertrek van Roggerio Nyakossi geanticipeerd door Jamie Lawrence aan te trekken. Met zijn 2m01 wordt Jamie Lawrence dit seizoen de tweede grootste speler in de JPL. Lawrence werd geboren in München en kwam op zijn vijftiende bij Bayern terecht. Hij schopte het tot de reserven.

Bij dit elftal heeft hij een zestigtal matchen op de teller. In het seizoen 2021-2022 mocht hij van Julian Nagelsmann zelfs meetrainen met de eerste ploeg tijdens de stage in de voorbereiding. Enkele maanden later zat Lawrence voor de voorlopig enige keer in zijn carrière op de bank in de Bundesliga, tijdens een match tegen Mönchengladbach.

Advies gekregen van Miroslav Klose

Uiteraard is de concurrentie in München immens. Daardoor werd Lawrence uitgeleend aan Magdeburg en WSG Tirol. Lawrence is bij Bayern wel met grootheden in aanmerking gekomen. Zo bekommerde Miroslav Klose zich om de jongeren. "Hij heeft vaak de tijd genomen om mij dingen duidelijk uit te leggen", zei Lawrence in een interview bij Transfermarkt.

Lawrence werd ook gecoacht door Martin Demichelis. "Hoe je een bal moest recupereren, hoe je een tandem moest vormen met een andere verdediger: hij liet niets aan het toeval over." Lawrence speelde in de voorbereiding met Tirol ... tegen Bayern. Kompany, toen pas aangesteld als Bayern-trainer, nam ruim de tijd om met hem te praten. Kompany werd echter nooit zijn coach. Timmy Simons vanaf dit seizoen wel.