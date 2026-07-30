DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet
Foto: © photonews
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Antwerp lijkt stilaan werk te maken van zijn transferzomer. Volgens Het Laatste Nieuws staat een opvallende naam op het verlanglijstje van de Great Old: oud-publiekslieveling Michael Frey, die momenteel transfervrij is.

Aernout Van Lindt

Done deal: Antwerp heeft Frey beet

Michael Frey is terug een Antwerp-speler en tekende een contract tot 2028. De 32-jarige Zwitserse goaltjesdief was transfervrij nadat zijn contract bij Grasshoppers niet werd verlengd. In Deurne-Noord kennen ze Frey uiteraard goed.

Tijdens zijn vorige periode bij de Great Old was hij in 69 wedstrijden goed voor 33 doelpunten. Na een paar jaar in het buitenland - te beginnen bij QPR - keert hij nu dus terug naar ons land. De komende twee seizoenen moet hij opnieuw voor doelpunten gaan zorgen bij The Great Old. We wensen hem alvast veel succes bij zijn nieuwe opdracht.

Antwerp lijkt stilaan werk te maken van zijn transferzomer. Volgens Het Laatste Nieuws staat een opvallende naam op het verlanglijstje van de Great Old: oud-publiekslieveling Michael Frey, die momenteel transfervrij is.

Antwerp denkt aan terugkeer van Michael Frey

Na een relatief rustige start van de transferperiode lijkt er eindelijk beweging te komen op de Bosuil. Volgens Het Laatste Nieuws overweegt Antwerp een terugkeer van Michael Frey. De Zwitserse spits is momenteel transfervrij nadat zijn contract bij Grasshopper Club Zürich deze zomer afliep.

Een akkoord is er voorlopig niet, maar de naam van Frey is geen verrassing. De aanvaller liet tijdens zijn eerste passage op de Bosuil een sterke indruk na en groeide uit tot een van de publiekslievelingen.

Van Zwitsers talent tot topschutter op de Bosuil

Michael Frey werd geboren op 19 juli 1994 in Münsingen, Zwitserland. De 1,89 meter grote centrumspits begon zijn profcarrière bij Young Boys, waarna hij ook uitkwam voor Lille OSC, FC Luzern, FC Zürich, Fenerbahçe, 1. FC Nürnberg, Waasland-Beveren, Royal Antwerp FC, FC Schalke 04 en Queens Park Rangers.

In de zomer van 2020 streek Frey neer op de Bosuil. Daar beleefde hij een van de sterkste periodes uit zijn loopbaan. In 69 officiële wedstrijden was hij goed voor 33 doelpunten, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de successen van Antwerp. Zijn werkkracht, fysieke aanwezigheid en neus voor doelpunten maakten hem bijzonder populair bij de supporters.

Na zijn vertrek trok hij opnieuw naar Duitsland en Zwitserland, waar hij de voorbije seizoenen voor Grasshoppers uitkwam.

Contract, marktwaarde en recente prestaties

Frey is momenteel transfervrij, nadat Grasshoppers besliste zijn aflopende contract niet te verlengen. Daardoor hoeft Antwerp geen transfersom te betalen als het de spits wil terughalen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1 miljoen euro. Ondanks zijn leeftijd van 32 jaar blijft de Zwitser een interessante optie dankzij zijn ervaring, scorend vermogen en leiderschapskwaliteiten.

Tijdens het voorbije seizoen kwam Frey regelmatig in actie voor Grasshoppers. Hoewel hij niet meer de doelpuntenaantallen uit zijn beste jaren haalde, bewees hij nog steeds een betrouwbare targetspits te zijn die een ploeg beter laat voetballen en belangrijk kan zijn in de zestien.

Ideale ervaren versterking?

Antwerp is nog op zoek naar extra aanvallende slagkracht en ervaring. Frey kent de club, de competitie en de verwachtingen van de supporters als geen ander. Dat maakt hem een logische piste voor de Great Old.

Bovendien hoeft de Zwitser geen aanpassingsperiode te doorlopen. Mocht Antwerp erin slagen hem opnieuw naar Deurne-Noord te halen, dan krijgt de club een bewezen doelpuntenmaker terug die in het verleden al bewees beslissend te kunnen zijn in het rood-witte shirt.

18 reacties
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