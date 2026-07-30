LIVE Transfernieuws 30/7: Standard rondt deal helemaal af
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Henry Lawrence in Engelse belangstelling'
Verdediger Henry Lawrence zou wel eens de volgende kunnen zijn die Standard de Liège gaat verlaten. Lawrence kwam afgelopen zomer 2023 over vanuit de jeugdopleiding van Chelsea en startte in eerste instantie bij SL16 FC. De 24-jarige Londenaar werkte zich snel op tot een vaste waarde bij de A-kern. Intussen verzamelde hij 67 officiële duels voor Standard, met 1 doelpunt en 3 assists op zijn palmares.
Die combinatie van veelzijdigheid (centraal of op de flank), degelijkheid en een sterke mentaliteit zou hem nu ook in Engeland op de radar hebben gebracht. Volgens het Engelse medium FootyInsider tonen Ipswich Town (Premier League) en Blackburn Rovers (The Championship) belangstelling.
Een dossier met prijskaartje
Die twee clubs zijn niet de eersten die informeerden. Standard zou eerder al een voorstel van Dinamo Kiev hebben geweigerd tijdens de start van de mercato. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer 4 miljoen euro, maar de Rouches hebben duidelijk gemaakt dat Lawrence alleen bij een aantrekkelijk bod mag vertrekken. Zijn contract bij Standard loopt door tot 30 juni 2029.
Voor Standard hangt de verdere afhandeling af van wie er definitief vertrekt en welke versterking beschikbaar is: vertrek van een basisspeler betekent een directe zoektocht naar een gelijkwaardige vervanger.
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Deal Mitongo is rond
Hij was woensdag aangekomen en werd in de loop van de dag al geïnterviewd door de lokale pers. En zo had René Mitongo zijn eerste woorden als nieuwe speler van Trabzonspor al gegeven nog voor de betrokken clubs de deal officieel hadden aangekondigd.
Dat is nu wel gebeurd, woensdagavond: Standard en Trabzonspor maken de transfer van de 18-jarige spits officieel voor 2,5 miljoen euro én 20% op de meerwaarde bij een toekomstige transfer van de Belgische belofteninternational. René Mitongo kwam bij de eerste ploeg van de Rouches maar aan negen wedstrijden, goed voor net iets meer dan 150 speelminuten in totaal, en hij scoorde nog niet bij de profs.
Le Standard et Trabzonspor ont trouvé un accord pour le transfert de René Mitongo. Tout le meilleur pour la suite de ta carrière, René. 🔴⚪️— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 29, 2026
📝 https://t.co/Ho3K490m3K pic.twitter.com/B13pMyFtDu
Hoş geldin Rene Mitongo 🤝 pic.twitter.com/p4AcKyEs7n— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2026
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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