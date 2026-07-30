Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 9 reacties
Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC werd recentelijk overgenomen door een groep rond Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld. En dus is de vraag hoe ze zich in het komende seizoen en de jaren nadien zullen presenteren in de Jupiler Pro League. Aan de supporters zal het alvast niet liggen.

Royal Antwerp FC trekt dit weekend naar Londen voor twee mooie oefenwedstrijden tegen mooie Engelse tegenstanders. En daar gaan ook de fans massaal aanwezig zijn, ook al gaat het "maar" over oefenwedstrijden voor stamnummer 1.

Zowel zaterdag tegen Millwall als zondag tegen Leyton Orient zullen er heel wat supporters aanwezig zijn. Zaterdag zullen er niet minder dan 2000 Antwerp-supporters aanwezig zijn in het stadion in Londen. Dat zijn ongeziene cijfers voor een tripje begin augustus voor wedstrijden zonder inzet.

Royal Antwerp FC krijgt 2000 supporters op oefenduel tegen Milwall in Londen

“Na twee seizoenen zonder Europees voetbal krijgen supporters nog eens de kans om naar het buitenland te gaan”, verklaart Dominik Van Landeghem, voorzitter van supportersfederatie FASC, in Gazet van Antwerpen over de ongeziene populariteit van de trip.

“En nu de overname achter de rug is, heerst er opnieuw een positieve sfeer rond de club. Daardoor hebben veel fans goesting om de trip te maken. Tegen Millwall zullen er zo’n tweeduizend Reds in het stadion zitten. Voor de match tegen Leyton Orient zijn op dit moment een kleine duizend tickets de deur uit."

Royal Antwerp FC heeft heel trouwe fans en die laten dat nogmaals zien

"Mensen kunnen op zich nog tot de wedstrijddag beslissen of ze al dan niet de trip maken. De verplaatsing wordt niet gefaciliteerd vanuit de club. Dat gebeurt eigenlijk nooit”, klinkt het nog. Aan de supporters om dus zelf alles te regelen.

Het maakt het uitje met duizenden supporters alleen maar indrukwekkender. Sommige supportersclubs hebben zelfs een bus ingelegd om de zaak te faciliteren voor hun vrienden en collega-supporters. Levert het ook mooie resultaten op in Londen? Dat zal de komende dagen moeten blijken.

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