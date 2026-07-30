Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst
Foto: © photonews
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Bij Standard ligt de focus deze zomer niet alleen op wat er nog kan vertrekken. Met een uitgaande mercato die op gang kan schieten — en mogelijk ook Henry Lawrence kan betreffen — wil de sportieve leiding tegelijk twee duidelijke noden invullen: een meer defensieve middenvelder en een aanvaller.

Voor die aanvallende rol lijkt Standard nu dichter bij een oplossing te komen. De naam van Sylvester Jasper circuleert al enkele weken intern op Sclessin, en de piste is de voorbije dagen concreter geworden. Daarmee zouden de Rouches al hun zevende aanwinst in huis kunnen halen.

Jasper is in de eerste plaats een linksbuiten, maar kan ook aan de rechterkant uit de voeten en als aanvallende middenvelder spelen. De flankaanvaller heeft een Bulgaars-Nigeriaanse achtergrond, is in Londen geboren en genoot zijn opleiding bij Fulham. Hij was jeugdinternational bij Bulgarije, maar haalde nooit de A-kern.

Zulte Waregem leek voor te liggen, maar liep vast

Opvallend: Jasper leek lange tijd richting Zulte Waregem te trekken. Hij zou al een persoonlijk akkoord hebben gehad met Essevee, maar een deal tussen de West-Vlamingen en FK Zeleznicar Pancevo kwam er niet. Die Servische club eindigde vorig seizoen als zevende in de competitie en hield vast aan zijn voorwaarden. 

In die wachttijd bleef Standard de situatie volgen. Nu Zulte geen doorbraak forceerde, zouden de Rouches het dossier hebben overgenomen en een versnelling hoger geschakeld. Volgens de informatie rond het dossier is er intussen een persoonlijk akkoord met Jasper, die zo de vermoedelijke zevende zomeraanwinst van Standard kan worden.

Nu nog een deal met Pancevo vinden ...

Het sluitstuk blijft de overeenkomst met Zeleznicar Pancevo, waar gesproken wordt over een transfersom in de buurt van 1,2 miljoen euro.  Een indicatie dat een vertrek dichtbij is: Jasper kwam met zijn huidige club uit in de voorrondes van de Conference League en stond in de heenmatch tegen Braga nog aan de aftrap, maar zou donderdagavond de return niet spelen wegens zijn nakende overstap naar de boorden van de Maas.

Jasper tekende vorige zomer bij Zeleznicar en ligt er nog onder contract tot 30 juni 2027. In de Servische competitie liet hij vorig seizoen cijfers optekenen van zeven doelpunten en zeven assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 1,8 miljoen euro geschat.

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