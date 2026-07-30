'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'
Foto: © photonews
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Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Er werden ondertussen al vier deals afgerond, maar ook een vijfde transfer zit in de pijplijn ondertussen.

Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Achterin haalden ze al Léo Pétrot en Giulian Biancone in huis en Lukas Ambros lijkt de opvolger te worden van Nathan De Cat.

Met de Finse international Oliver Antman is er ook op de flanken een aanwinst bij gekomen. Daarbij zal nu ook een vijfde versterking kunnen worden toegevoegd. RSC Anderlecht wil er volop werk van maken en heeft Adam Karabec opnieuw (of nog steeds) volop in het vizier.

Tsjechische piste wordt opnieuw naarstig bewandeld door RSC Anderlecht

Adam Karabec is een 22-jarige aanvallende middenvelder met een marktwaarde van 7 miljoen euro volgens Transfermarkt op dit moment. Hij moet volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri de vijfde aanwinst worden voor RSC Anderlecht en ze zouden bij paars-wit de aanval volop hebben geopend.

De Belgische club heeft grote belangstelling voor de Tsjechische aanvallende middenvelder en voert vergevorderde gesprekken met Sparta Praag. Sparta heeft Anderlecht gevraagd de onderhandelingen te versnellen, aangezien ze tijd nodig hebben om een ​​vervanger vast te leggen.

RSC Anderlecht moet concurrentie aangaan met verschillende andere ploegen

De Tsjechische spelmaker werd door Olympique Lyon gehuurd van Sparta Praag en de Fransen hebben ook een aankoopoptie bedongen op de 22-jarige speler. De Fransen waren echter niet meteen happig op de zaak om die dure optie te lichten, al kunnen ze mogelijk later nog een poging ondernemen met een definitieve transfer onder de aankoopoptie.

Lees ook... UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

En dus komen er kapers op de kust, waarbij ook paars-wit zich volgens Tsjechische media zou hebben gemengd in de debatten. De Tsjechische international zou wel niet goedkoop zijn - niet qua aankoopprijs, maar zeker ook niet qua loon - en dus is het nog niet geweten hoever de Brusselaars de komende uren echt zullen gaan.

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Sparta Praag
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