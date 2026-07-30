'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'
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Na het vertrek van Kjell Scherpen bij Union SG zijn de Brusselaars naarstig op zoek naar een opvolger. Daarbij zouden ze nu zijn uitgekomen bij een oude bekende van de Jupiler Pro League. Hervé Koffi staat op de verlanglijst en zou wel eens snel naar België kunnen komen.

Union staat op het punt om Hervé Koffi vast te leggen. Meer zelfs: de deal is ondertussen al zo goed als rond en zou deze donderdag al meteen in orde kunnen/moeten komen. Het was dan ook een dossier waarin Union SG snel moest handelen.

Na het vertrek van Kjell Scherpen naar Ipswich Town eerder deze week zat de club zonder eerste doelman. De situatie was zelfs zo ver gevorderd dat Vic Chambaere in de basis zou staan ​​tijdens de Supercup-wedstrijd tegen Club Brugge aanstaande vrijdag.

Union SG ziet in Hervé Koffi zijn nieuwe doelman

Het clubbestuur aarzelde echter niet om een ​​opvolger te zoeken. Volgens La Dernière Heure heeft de Brusselse club van Hervé Koffi zijn absolute prioriteit gemaakt. Het zou daarbij om een huurdeal gaan vanuit Frankrijk.

Koffi was vorig seizoen een van de uitblinkers onder de lat in de Ligue 1 en komt zo terug van een succesvolle huurperiode bij Angers. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging, aangezien hij bij Lens niet in de plannen voorkwam. Union staat op het punt een grote slag te slaan.

Koffi is meteen inzetbaar bij Union SG

Hoewel verschillende clubs concrete interesse toonden in de Burkinese international, bleek de Belgische vicekampioen overtuigender en daadkrachtiger; ze stelden een huurconstructie voor die voor alle partijen gunstig is. Tenzij er op het laatste moment nog complicaties optreden, zal de doelman naar verwachting deze donderdag zijn handtekening zetten in het Dudenpark.

Daarmee zou hij speelgerechtigd zijn voor de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt. Hij is wedstrijdfit en in goede conditie, aangezien hij woensdagavond nog speelde tegen Crystal Palace. Voor de doelman zou dit zijn derde periode in België betekenen, na eerdere passages bij Moeskroen en Charleroi.

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Club Brugge
Hervé Koffi

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