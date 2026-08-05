Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub
Foto: © photonews
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Na een seizoen vol blessureleed lijkt Orel Mangala stilaan op een dood spoor te zitten bij Olympique Lyon. De Rode Duivel kwam dinsdag niet van de bank in de Champions League-voorronde en een vertrek lijkt steeds waarschijnlijker.

De toekomst van Orel Mangala bij Olympique Lyon hangt aan een zijden draadje. De Belgische middenvelder speelde vorig seizoen amper een rol door een zware knieblessure en lijkt ook bij de start van het nieuwe seizoen niet langer tot de belangrijkste pionnen van de Franse topclub te behoren. Alles wijst erop dat een vertrek deze transferzomer steeds realistischer wordt.

Mangala zette in de zomer van 2024 definitief zijn handtekening bij Lyon, nadat de club hem had overgenomen van Nottingham Forest. Twee jaar later lijkt dat avontuur echter al ten einde te lopen.

Blessure gooide roet in het eten

De 27-jarige Brusselaar leek zijn draai helemaal gevonden te hebben tijdens een uitleenbeurt aan Everton in het seizoen 2024-2025. In de Premier League kwam hij 22 keer in actie en groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld.

Zijn sterke periode kreeg echter een abrupt einde toen hij in februari 2025 een zware kruisbandblessure opliep. Die hield hem maandenlang aan de kant en zorgde ervoor dat hij pas tegen het einde van vorig seizoen opnieuw enkele minuten kon maken voor Lyon.

Een echte doorbraak bleef daarna uit. Ook in de voorbereiding op het nieuwe seizoen lijkt Mangala niet langer een prominente rol te spelen.

Dat werd dinsdag nog eens duidelijk tijdens de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag. Lyon verloor die partij en Mangala bleef de volledige wedstrijd op de bank. Ook Julien Duranville kreeg geen speelminuten, terwijl Loïs Openda meteen als basisspeler zijn officiële debuut maakte en Malick Fofana in de slotfase inviel.

Interesse uit Turkije en Italië

Hoewel Mangala nog tot medio 2028 onder contract ligt bij Lyon, lijkt de club open te staan voor een oplossing. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer negen miljoen euro geschat en verschillende buitenlandse clubs houden zijn situatie nauwlettend in de gaten.

Vooral Besiktas wordt al een tijd genoemd als geïnteresseerde partij. Ook het Italiaanse Bologna zou de ontwikkelingen volgen en bekijken of een transfer financieel haalbaar is.

Een vertrek zou betekenen dat Lyon binnenkort nog slechts drie Belgen in de selectie overhoudt. Loïs Openda werd deze zomer nog aangetrokken als nieuwe speerpunt van de aanval, terwijl Malick Fofana en Julien Duranville voorlopig wel deel lijken uit te maken van de toekomstplannen van de Franse club.

Voor Mangala lijkt het verhaal anders te lopen. Na een lange revalidatie wil de Rode Duivel opnieuw regelmatig aan spelen toekomen om zich opnieuw in beeld te werken voor de nationale ploeg. Een transfer lijkt daarom voor alle partijen de meest logische oplossing.

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Orel Mangala

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