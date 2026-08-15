Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard
Foto: © photonews
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Casper Nielsen blikt zonder veel omwegen terug op de trainerswissel bij Standard van vorig seizoen. Volgens de middenvelder was het ontslag van Mircea Rednic uiteindelijk een goede zaak, omdat de ploeg volgens hem met duidelijke tactische problemen kampte.

Snelle trainerswissel

Standard kende vorig seizoen al vroeg een trainerswissel. Mircea Rednic moest plaatsmaken en werd opgevolgd door Vincent Euvrard. Die ingreep kwam er na een periode waarin de prestaties en vooral de manier van spelen vragen opriepen.

Casper Nielsen, die de situatie als speler van dichtbij meemaakte, noemt de beslissing achteraf een goede zaak. Toch beseft de Deen dat een trainersontslag altijd gevoelig ligt. “Dat was een goeie zaak, maar het is nooit gemakkelijk om iemand te ontslaan, dus ik wil daar ook niet te veel over praten”, vertelt Nielsen in Knack.

Veel dingen die misliepen

Toch blijft Nielsen niet volledig op de vlakte wanneer hij gevraagd wordt naar de periode onder Rednic. Volgens de middenvelder waren er binnen de ploeg verschillende problemen. Die gingen volgens hem bovendien verder dan alleen resultaten.

“Er waren veel dingen die misliepen, zelfs basiszaken”, klinkt het opvallend kritisch. Vooral de tactische aanpak van de toenmalige trainer lijkt Nielsen te zijn bijgebleven.

Volgens de Standard-speler ontbrak het de ploeg aan een duidelijk plan. Dat maakte het voor de spelers volgens hem moeilijk om te weten wat precies van hen werd verwacht zodra ze het veld opstapten.

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Gebrek aan tactiek

Nielsen legt vooral de vinger op de tactische aanpak. In zijn ogen moet een voetbalploeg altijd met een duidelijk plan aan een wedstrijd beginnen. Bij Standard ontbrak dat volgens hem regelmatig.

“Er was vooral een gebrek aan tactiek. In het voetbal moet je een plan hebben, maar wij wisten niet precies hoe we moesten spelen”, zegt Nielsen. De Deen schetst daarmee een weinig flatterend beeld van de situatie die hij onder Rednic meemaakte. De spelers zouden volgens hem onvoldoende houvast hebben gekregen om wedstrijden op een herkenbare manier aan te pakken.

Blik moet vooruit

Toch wil Nielsen niet eindeloos blijven terugkijken naar de periode onder Rednic. De trainerswissel behoort volgens hem inmiddels tot het verleden. Met Euvrard aan het roer kwam er een nieuwe aanpak en kan de club opnieuw vooruitkijken. “Het was een beetje: ‘Ga het veld op en zie maar wat er gebeurt.’ Soit, dat ligt achter ons. Nu kijken we vooruit”, besluit hij.

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