OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England
Foto: © photonews
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Het hing al even in de lucht maar de transfer van Arne Engels naar West Ham is nu helemaal rond. Engels verlaat Celtic voor een recordsom in de Championship, de Engelse tweede klasse.

Arne Engels begon zijn carrière bij Club NXT. In 2023 kaapte Augsburg hem daar weg voor een bedrag van zo'n 100.000 euro, volgens Transfermarkt. Bij het Duitse Augsburg speelde Engels zich in de kijker.

Voor recordbedrag naar Celtic

Dat leverde Engels een transfer op naar het Schotse Celtic. Celtic betaalde maar liefst 13 miljoen euro voor Engels, een recordbedrag voor de club toen. Twee jaar later vertrekt de intussen 22-jarige middenvelder dus opnieuw voor een recordbedrag.

West Ham betaalde 25 miljoen euro voor Engels. Daarmee wordt hij de duurste transfer in de geschiedenis van de Championship. Er ligt dus een grote druk op de schouders van de jonge Engels.

Rode Duivel onder Tedesco

Engels speelde ook vier keer voor de Rode Duivels. Hij debuteerde onder Domenico Tedesco in 2024, ook meteen het jaar van zijn laatste cap. Onder Rudi Garcia kreeg Engels nog geen kansen.

West Ham degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. De club eindigde onder leiding van Nuno Espírito Santo als achttiende. West Ham verloor 19 van de 38 wedstrijden en eindigde met 39 punten.

The Hammers konden er nog een spannende strijd van maken. Tottenham eindigde met slechts twee punten meer dan West Ham, wel op een veilige plek in het klassement. West Ham degradeerde zo voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 uit de Premier League.

Ambitie in de Championship

Ondanks enkele grote namen in de Premier League zoals Jarrod Bowen, James Ward-Prowse, Tomas Soucek, Aaron Wan-Bissake, Alphonse Areola,... kon West Ham de degradatie niet voorkomen.

Het doel van West Ham is dit seizoen duidelijk: meteen terug promoveren naar de Premier League. Daarvoor moet Engels dus meteen zijn steentje bijdragen. Er zullen vele ogen gericht zijn op de jonge middenvelder.

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