Analyse Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?
Foto: © photonews
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Sporting Charleroi heeft zijn competitiestart niet gemist. De Carolo's verloren enkele sterkhouders, maar maken een goede indruk bij de seizoensstart. Kunnen de Henegouwers dit jaar de verrassing worden in de strijd om Europees voetbal?

Na amper twee speeldagen midden augustus is het uiteraard te vroeg om in te schatten hoe sterk een ploeg echt is of welke ambities er gekoesterd mogen worden. Toch kunnen we al enkele zaken vaststellen. Sporting Charleroi nam alvast een veel betere start dan velen enkele weken geleden hadden verwacht.

De Zebra's zagen deze zomer heel wat kwaliteit vertrekken. Yacine Titraoui trok voor 8 miljoen euro naar Lens, terwijl Étienne Camara met zijn transfer naar Panathinaikos nog eens 4 miljoen opleverde. Ook Zan Rogelj, Isaac Mbenza, Jules Gaudin en anderen vertrokken, zonder dat Charleroi een transfersom ving.

Charleroi ontving 12 miljoen, maar gaf amper 300.000 euro uit

Op de transfermarkt verdiende Charleroi in totaal ongeveer 12 miljoen euro. Daartegenover staat voorlopig slechts één betalende inkomende transfer: Séverin Nioulé kwam voor 300.000 euro over van het Zweedse Häcken.

Het beperkte aankoopbeleid van Mehdi Bayat zorgde voor ongerustheid bij de achterban en de buitenwereld. Zeker omdat Titraoui en Camara vorig seizoen bepalende figuren waren op het middenveld. De vrees was dat Charleroi sportief verzwakt zou zijn, terwijl de clubkas opnieuw aanzienlijk werd gespijsd.

Die conclusie lijkt na twee wedstrijden echter voorbarig. Amine Boukamir en Yassine Khalifi vervangen Titraoui en Camara voorlopig met veel overtuiging op het middenveld. Beide spelers waren al aanwezig op Mambourg en kennen de groep, waardoor de automatismen sneller zichtbaar werden.

Charleroi speelt daardoor met meer initiatief dan aanvankelijk verwacht en moet minder vaak achteruit. Ook spelers als Kevin Van Den Kerkhof, Patrick Pflücke en Antoine Bernier blijven voorlopig aan boord. Samen geven zij de ploeg van Mario Kohnen ervaring en stabiliteit.

Kan Charleroi zich mengen in de strijd om Europa?

Met zes op zes staat Charleroi voorlopig naast Club Brugge, Antwerp en AA Gent aan de top van de Jupiler Pro League. Dat zijn clubs die normaal gezien op de Europese plaatsen mikken. De vraag is of de Zebra's zich dit seizoen als outsider kunnen mengen in de strijd om Europees voetbal.

Voor zo'n conclusie is het nog te vroeg. Charleroi won thuis van OH Leuven, dat al na een halfuur met tien man verder moest. Daarna volgde een zege op het veld van promovendus Lommel. De ploeg van Lee Johnson kwam in die wedstrijd zelfs niet tot één schot tussen de palen.

Het blijven uiteraard twee zeges en zes punten, maar de echte waardemeter volgt pas wanneer de tegenstand zwaarder wordt. Zaterdag ontvangt Charleroi KV Mechelen, een duel dat al meer zal verklappen over de huidige verhoudingen in het Zwarte Land.

Union wordt eerste grote test voor de Zebra's

De eerste echte test voor de Carolo's komt er op de vijfde speeldag, wanneer ze op bezoek gaan  bij Union. Dan zal blijken hoeveel kwaliteit deze ploeg werkelijk heeft tegen een tegenstander die al jaren meedraait in de top van het Belgische voetbal.

Daarnaast is er een dossier dat de rust binnen de club kan verstoren: dat van Parfait Guiagon. De Ivoriaan scoorde nog tegen OH Leuven, maar ontbrak in de selectie tegen Lommel omdat hij op een vertrek lijkt aan te sturen.

Volgens zijn entourage werd Guiagon vorige week zelfs agressief benaderd door Mehdi Bayat. De clubleiding heeft daar voorlopig nog niet publiek op gereageerd. Sportief zou een vertrek hoe dan ook zwaar wegen: Guiagon was vorig seizoen met negen doelpunten en vijf assists in de competitie een van de absolute steunpilaren van Charleroi.

Als hij vertrekt, zullen de Zebra's hem moeten vervangen om hun huidige niveau aan te houden. Dankzij de vele transferinkomsten beschikt de club wel over financiële ruimte om in de slotfase van de mercato nog gericht toe te slaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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