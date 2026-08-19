Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030
Foto: © photonews
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Union SG is niet van plan om het de komende jaren rustiger aan te doen. De Brusselaars blijven op hun manier uitpakken met verrassende transfers en houden een sterkhouder langer aan boord. Kamiel Van de Perre (22) verbindt zijn toekomst nog wat langer aan de Belgische bekerwinnaar.

Dat maakt Union zelf bekend op zijn websiteVan de Perre tekent bij tot midden 2030, met optie op een extra jaar. Dat is een mooi signaal van vertrouwen van Union naar de middenvelder toe en vice versa.

Van de Perre is in zijn nopjes

Van de Perre is in zijn nopjes met zijn nieuwe verbintenis. "Ik ben zeer blij dat ik langer bij deze prachtige club kan blijven", vertelt de Kempenaar. "De afgelopen twee jaar heb ik mezelf als speler kunnen ontwikkelen. Ik heb de tijd gekregen en mooie stappen kunnen zetten."

"Nu is het tijd om meer het voortouw te nemen en de groep mee te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen nog heel mooie dingen kunnen bereiken."

Geen doorbraak bij Genk, wel bij Union

Van der Perre kreeg zijn opleiding bij onder meer Lierse SK en KRC Genk. Bij die laatste club schopte hij het tot bij Jong Genk, waar hij in totaal 51 optredens maakte. Daarin gaf hij tien assists. Een doorbraak in de hoofdmacht van de Limburgers zat er niet in voor Van de Perre, maar hij zou toch zijn kans krijgen op het allerhoogste niveau.

Union twijfelde in 2024 niet en haalde de middenvelder gratis naar onze hoofdstad. Daar zal het nog geen spijt van hebben gekregen. Van de Perre maakte een stormachtige ontwikkeling door en groeide uit tot een sterkhouder in het Dudenpark. Hij gaat steeds voorop in de strijd en geeft altijd 100% in het shirt van Union. Daarmee belichaamt hij het huidige DNA van de club perfect.

Van de Perre wil geen stappen overslaan

Van de Perre zit ondertussen aan 79 optredens voor Union. Hij maakte zijn debuut in de Champions League en heeft met zijn 22 lentes nog bakken potentieel. Union is mogelijk zijn plafond niet, maar hij kiest er met zijn nieuwe contract voor om geen stappen over te slaan in zijn nog altijd prille carrière.

In 2024 speelde Van de Perre nog in de Challenger Pro League, nu is hij een van de meest beloftevolle middenvelders van onze competitie. De inzet is er en ook de prijzen bleven niet achter: met de landstitel en de beker mocht Van de Perre al enkele trofeeën in de lucht steken met Union.

Binnenkort een selectie voor de Rode Duivels?

Daar kwam onlangs ook de Belgische Supercup bij. Van de Perre lijkt na zijn contractverlenging klaar om daar nog enkele prijzen aan toe te voegen. Net als Union barst hij van de ambitie en wil hij blijven groeien.

Komt hij dan ook in beeld voor de Rode Duivels? Nieuwbakken bondscoach Mark van Bommel houdt van harde werkers en spelers die er vol voor gaan, naar het beeld van zijn eigen spelerscarrière. Een selectie voor Van de Perre is dan zeker niet ondenkbaar.

Als hij goed blijft presteren, zou Van de Perre zomaar de volgende grote stap kunnen zetten in zijn carrière. Om dan een mooie transfer te versieren naar het buitenland?

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