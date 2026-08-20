Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”
Foto: © photonews
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Stayen is klaar voor Europees voetbal, maar Roland Duchâtelet houdt er een wrang gevoel aan over. De stadioneigenaar investeerde meer dan 600.000 euro, waaronder 70.000 euro voor stoeltjes die volgens de UEFA amper twee centimeter afweken.

Stayen moest ‘Europees’ worden

STVV mag zich opmaken voor Europees voetbal, maar daarvoor moest Stayen eerst flink onder handen worden genomen. Stadioneigenaar Roland Duchâtelet bleef ondanks de verkoop van de club in 2017 eigenaar van het stadion en droeg daardoor een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen.

Het totale kostenplaatje liep volgens hem op tot iets meer dan 600.000 euro. Een deel van die investering vindt Duchâtelet logisch, maar andere ingrepen noemt hij ronduit overdreven.

70.000 euro voor nieuwe stoeltjes

Een voorbeeld springt er voor de voormalige STVV-eigenaar uit. In de Noordtribune werden alle stoeltjes vervangen. Niet omdat ze versleten waren, maar omdat de rugleuningen volgens de UEFA twee centimeter te laag waren.

“Kijk daar, allemaal nieuwe stoeltjes. 70.000 euro heeft het gekost om ze te vervangen. En waarom? Omdat de rugleuning van de vorige zitjes, waar eigenlijk niets mis mee was, volgens de UEFA twee centimeter te laag was. Twee centimeter!”, zegt Duchâtelet aan Het Laatste Nieuws.

De frustratie is duidelijk. Zeker omdat de betreffende tribune vooral door de fanatieke aanhang wordt gebruikt, die volgens Duchâtelet het grootste deel van de wedstrijd rechtstaat.

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Reglement is reglement

Duchâtelet heeft weinig begrip voor de manier waarop de UEFA met dergelijke voorschriften omgaat. Volgens hem leiden kleine afwijkingen tot grote kosten zonder dat daar altijd een duidelijke meerwaarde tegenover staat.

“Niet alleen bij de overheid, maar blijkbaar ook in het voetbal zijn ze muggenzifters geworden. Het is soms echt belachelijk”, klinkt het. Toch moest Stayen zich aanpassen.

Ook nieuwe toegangscontrolepoorten werden geplaatst, iets waar Duchâtelet dan weer wél voordelen in ziet. Daarnaast werden ruimtes voor pers en wedstrijdofficials aangepast en moest een afsluiting achter het doel worden verplaatst.

Stadion uiteindelijk goedgekeurd

De stadioneigenaar vraagt zich bovendien af of dezelfde strikte regels overal even consequent worden toegepast. Vooral in Zuid-Europese landen verwacht hij een andere aanpak. “Zouden ze in Cyprus of Griekenland zo ver meegaan in die regelgeving? Ik denk het niet”, zegt Duchâtelet.

Toch overheerst uiteindelijk de opluchting. Stayen voldoet aan de Europese eisen en werd goedgekeurd. Voor Duchâtelet blijft vooral de vraag hangen of alle gemaakte kosten wel noodzakelijk waren.

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