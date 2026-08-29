Vincent Kompany heeft slecht nieuws voor de concurrentie

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Vincent Kompany heeft slecht nieuws voor de concurrentie
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Bayern München heeft de Bundesliga in stijl geopend. Der Rekordmeister peuzelde in zijn opener VfB Stuttgart op met huid en haar. Het werd 5-1 in de Allianz Arena. Vincent Kompany was achteraf uiteraard tevreden en had meteen ook slecht nieuws voor de concurrentie.

Bayern draait Stuttgart door de gehaktmolen met 5-1

Bayern nam na dik twintig minuten spelen de leiding via Dayot Upamecano, maar Stuttgart weigerde aanvankelijk te breken. Josha Vagnoman maakt zeven minuten na de pauze de gelijkmaker met een staalharde knal. Dat was het sein voor Bayern om een versnelling hoger te schakelen.

Michael Olise zorgde voor de nieuwe Beierse voorsprong, waarna Vagnoman de bal in eigen doel werkte voor 3-1. Aleksandar Pavlovic en Luis Díaz legden de eindstand vast op 5-1. Bayern gaat zo door op het elan van vorig seizoen, waarbij het door de Bundesliga wervelde en in totaal 122 goals scoorde.

Kompany wil nu voortdoen met Bayern

Vincent Kompany zag dat het goed was, maar was niet blind voor de moeizame start. "Ons begin was erg lastig", vertelde hij achteraf, geciteerd door Sporza. "Maar dat is normaal. Stuttgart is fysiek sterk. Maar we bleven kalm en dwongen betere kansen af. Ik denk dat we de winst verdienden, maar het was niet makkelijk."

Kompany wil nu gewoon doorgaan met winnen. "Het gaat niet alleen om hoe we gestart zijn vandaag. We willen voortdoen waar we al jaren mee bezig zijn: spelen met veel energie, avontuur en natuurlijk met doelpunten maken." De concurrentie is gewaarschuwd.

Die aanpak leverde Kompany al verschillende prijzen op met Bayern. In zijn trofeekast staan twee Bundesliga-titels, twee DFB-Pokalen en twee Duitse Supercups. Met Burnley werd hij ook kampioen in de Championship.

Pakt Bayern revanche in de Champions League?

Kompany lijkt dus een gouden formule gevonden te hebben bij Bayern, maar zal ook dit seizoen (deels) afgerekend worden op de Champions League. De Beker met de Grote Oren blijft het grote doel van het Bayern-bestuur.

De laatste keer dat Bayern de Champions League kon winnen was in het seizoen 2019/20. Het haalde het toen in de finale met 1-0 van PSG, uitgerekend de ploeg die Bayern afgelopen seizoen uitschakelde in de halve finales na onder meer een spektakelstuk in Parijs. Kompany en co lijken nu klaar om revanche te nemen.

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