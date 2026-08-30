Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs

KAA Gent won met 2-1 van Club Brugge in de Jupiler Pro League. Het doet zo een mooie zaak in de stand. Omslagpunt was misschien wel de rode kaart voor Carlos Forbs. Streng? Een domme reactie van de aanvaller van Club Brugge toch wel vooral.

Twintig minuten voor tijd kantelde de wedstrijd na een rode kaart voor Carlos Forbs. Die was het daar zichtbaar niet mee eens en reageerde zeer boos. Ook de analisten waren vrij streng voor de rode kaart en vonden het overdreven voor de duw op de borst.

Bij Club Brugge wilden ze het dan weer niet op de scheidsrechter steken. Yann Sommer hield de boot zelfs af en wilde ook Forbs niet met de vinger wijzen. "Ik geef niemand de schuld, we winnen en verliezen samen. In bepaalde momenten kunnen de emoties nu eenmaal hoog oplopen. Ik weet niet goed waarom hij reageerde of wat er gezegd is. Daar gaan we de komende dagen wel over spreken", aldus de ervaren doelman van Club Brugge.

Sommer besefte dat Club Brugge na de rode kaart slimmer had moeten zijn. Werkpunten naar de toekomst toe. Hans Vanaken besefte dan waar dat de rode kaart het omslagpunt was: "De rode kaart veranderde de wedstrijd. Bij ons ontbrak de wil om het gelijkspel binnen te slepen na die rode kaart."

Ivan Leko is streng voor Carlos Forbs na rode kaart

Wie wel streng was? Dat was coach Ivan Leko. "Ja, ik ben heel boos op Carlos Forbs. Hij wil zich laten zien in de Champions League en hij is miljoenen waard. Ik ben heel boos op hem. Iedereen kan fouten maken. Een verkeerde dribbel, een slechte pass, ... Dat kan al eens gebeuren."



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"Maar dit mag je niet doen. Dit kan je de coach, de teammaats en de supporters niet aandoen. Doe de basisdingen. Zo'n zaken kunnen gebeuren als je bij de U16 speelt, maar niet bij Club Brugge in de A-kern", Aldus Leko.