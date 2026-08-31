📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’
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RSC Anderlecht heeft volgens transferjournalist Sacha Tavolieri een akkoord bereikt met Rapid Wien over de komst van Romeo Amane. Met een transfersom van maximaal 6 miljoen euro haalt paars-wit een veelzijdige Ivoriaanse middenvelder binnen.

Akkoord met Rapid Wien

De transfer van Amane naar Anderlecht lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. Volgens de exclusieve informatie van Sacha Tavolieri hebben de Brusselaars een akkoord bereikt met Rapid Wien over een deal ter waarde van 6 miljoen euro, bonussen inbegrepen.

De 23-jarige Ivoriaan wordt volgens Tavolieri in Brussel verwacht om een langdurig contract te ondertekenen. Daarmee zou Anderlecht opnieuw investeren in een relatief jonge speler die nog een belangrijke restwaarde kan vertegenwoordigen.

Opgeleid in Ivoorkust

Amane werd op 20 februari 2003 geboren in Abidjan. Hij genoot zijn opleiding bij ASEC Mimosas, een van de bekendste opleidingsclubs van Ivoorkust. In januari 2022 maakte hij de overstap naar Europa en tekende hij bij het Zweedse BK Häcken.

Daar groeide de middenvelder uit tot een belangrijke pion. In drie seizoenen kwam hij aan 116 wedstrijden, tien doelpunten en dertien assists. Bovendien veroverde hij met Häcken zowel de Zweedse landstitel als de nationale beker. Ook verzamelde hij Europese ervaring in de Champions League- en Europa League-voorronde en de groepsfase van de Europa League.

Rapid betaalde 1,3 miljoen

Zijn prestaties in Zweden leverden hem in januari 2025 een transfer naar Rapid Wien op. De Oostenrijkers betaalden volgens Transfermarkt ongeveer 1,3 miljoen euro voor Amane. Hij tekende er een contract tot 30 juni 2029.

Bij Rapid werd hij een veelzijdige middenvelder. Hij kan centraal spelen, maar wordt ook gebruikt als verdedigende of meer aanvallende middenvelder. Zijn profiel wordt vooral gekenmerkt door loopvermogen, dynamiek, balcontrole en technische kwaliteiten.

Stevige investering voor Anderlecht

De transferprijs van 6 miljoen euro ligt aanzienlijk hoger dan de bedragen die verschillende databanken momenteel aan Amane koppelen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer 5 miljoen euro, terwijl FootballTransfers zijn geschatte transferwaarde tussen 2 en 3 miljoen euro plaatst.

Toch is Amane volgens Tavolieri de speler die Anderlecht nu naar Brussel wil halen. In het huidige seizoen is hij bij Rapid al actief geweest in zowel de Oostenrijkse competitie als de Conference League-voorronde. In zes Europese en nationale wedstrijden verzamelde hij tot dusver 427 minuten en leverde hij één assist. Voor Anderlecht wordt het dus een stevige investering in een 23-jarige middenvelder met Europese ervaring, een contract van lange duur en vooral nog ruimte om verder te groeien.

13 reacties
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