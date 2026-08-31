Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)
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Arthur Vermeeren kan deze zomer opnieuw van club veranderen. Volgens onze informatie voert de Belgische middenvelder gesprekken met PSV over een mogelijke huurdeal. Bij RB Leipzig lijkt zijn perspectief verdwenen, want de Duitse club rekent niet langer op hem en wil ook ruimte maken in het loonbudget.

Vermeeren keerde deze zomer terug naar Leipzig nadat hij vorig seizoen werd uitgeleend aan Olympique Marseille. Daar kwam hij 26 keer in actie, maar een definitieve overstap naar Frankrijk volgde niet. Daardoor sloot hij opnieuw aan in Duitsland, waar zijn toekomst nu opnieuw ter discussie staat.

PSV meldt zich voor Vermeeren

PSV bekijkt nu de mogelijkheid om de middenvelder op huurbasis binnen te halen. De gesprekken lopen en een tijdelijke overstap kan voor alle partijen een oplossing bieden.

Voor Vermeeren zou zo’n transfer vooral betekenen dat hij opnieuw uitzicht krijgt op regelmatige speelminuten. Bij Leipzig is die kans klein geworden. De coach rekent niet meer op hem en bovendien zou zijn loon zwaar doorwegen op het budget van de club.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog altijd 20 miljoen euro. Daarmee blijft hij een speler met aanzienlijke waarde, ondanks het feit dat hij de voorbije jaren veel van club wisselde en nergens echt langdurig een vaste rol kon uitbouwen.

Van Antwerp naar nieuwe zoektocht

Vermeeren brak op jonge leeftijd door bij Antwerp en groeide er snel uit tot een van de opvallendste talenten in België. In januari 2024 maakte hij de overstap naar Atlético Madrid.

Die stap bleek sportief moeilijk. Voor de Spaanse topclub kwam hij slechts vijf keer in actie. In de zomer van 2024 werd hij daarom uitgeleend aan RB Leipzig, dat hem een jaar later definitief overnam voor 20 miljoen euro.

Bij Leipzig speelde Vermeeren uiteindelijk 31 wedstrijden. Daarna volgde de uitleenbeurt aan Marseille, waar hij nog eens 26 optredens verzamelde.

Nu volgt naar alle waarschijnlijkheid alweer een nieuw hoofdstuk. Een huurtransfer naar PSV ligt op tafel en kan hem de kans geven om opnieuw ritme en vertrouwen op te bouwen. Voor Leipzig zou een vertrek tegelijk financiële ademruimte creëren.

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