De derde helft Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo"
Foto: © photonews
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Louis van Gaal was zaterdag in de Ajax Fanshop bij de Johan Cruijff ArenA om zijn eigen biografie te signeren. Vanwege zijn 75e verjaardag is er een speciale jubileumeditie van het boek verschenen. De signeersessie liep zelfs uit vanwege het grote succes.

De biografie van de succestrainer van de Amsterdammers is ter ere van zijn 75e verjaardag aangevuld met een extra hoofdstuk over het WK 2022 in Qatar. Daarnaast heeft het item een volledig nieuwe cover gekregen. 

Bij Ajax Amsterdam waren ze trots dat ze Louis van Gaal mochten ontvangen ter ere van die nieuwe versie van zijn boek. En honderden en honderden fans wilden het boek bemachtigen en met Louis van Gaal zelf op de foto.

Louis van Gaal komt met opvallende quote: "Ik ben geen homo"

De Nederlandse gewezen bondscoach liet het zich allemaal welgevallen en ging ook gretig op de foto met de supporters. Zeker met de vrouwelijke fans was hij daarbij close. En daarover gekscheerde de ervaren Nederlander ook meteen.

@sportnieuws.nl

‘Ik ben hetero, geen homo’ Louis van Gaal schittert tijdens de signeersessie van de herziene versie van zijn boek ‘LvG: De trainer en de totale mens’. 📖 De 75-jarige voormalig bondscoach heeft daarbij volop aandacht voor zijn vrouwelijke fans. 👀 Van Gaal neemt uitgebreid de tijd voor hen en geniet zichtbaar van alle aandacht. 😄 #SportnieuwsNL #Voetbal #LouisVanGaal

♬ origineel geluid - Sportnieuws.nl

"Ik ben inderdaad close met de vrouwen, niet klef. Ik ben hetero. Ik ben geen homo. Het is logisch dat ik meer van de vrouwen hou dan van de mannen", aldus Louis van Gaal daarover bij Sportnieuws. Een gedurfde uitspraak op z'n minst.

Louis van Gaal verdeelt andermaal de publieke opinie met uitspraken

Aan tafel bij De Oranjezomer ging het ook volop over de zaak. Alle analisten en gasten waren het erover eens: Louis van Gaal is ontspannen als nooit tevoren. Al zullen er uiteraard nu ook wel weer de nodige criticasters opduiken over de zaak.

Dat bleek ook al meteen op TikTok en Instagram. Een aantal mensen maakten meteen misbaar over de uitspraken van Louis van Gaal, terwijl er ook veel anderen steun betuigen aan LvG omdat hij simpelweg zegt wat hij denkt. Het laatste woord lijkt er nog niet over gezegd. Louis van Gaal leek op weg om bonscoach van Nederland te worden, maar zover kwam het niet.

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