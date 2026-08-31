Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'
Foto: © photonews
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Westerlo blijft zijn kern stevig hervormen en lijkt opnieuw een ervaren profiel binnen te halen. Met Botond Balogh komt er een Hongaarse international naar de Kempen die al heel wat minuten maakte in Italië en Turkije, terwijl de financiële voorwaarden opvallend gunstig lijken.

KVC Westerlo blijft stevig doorwerken op de transfermarkt. De Kemphanen staan op het punt om Botond Balogh definitief over te nemen van Parma. Volgens Sacha Tavolieri bedraagt de transfersom ongeveer 500.000 euro en tekent de 24-jarige Hongaar voor drie seizoenen.

Daarmee haalt Westerlo opnieuw een opvallende versterking binnen in een mercato waarin de club bijzonder actief is. Zowel inkomend als uitgaand beweegt er deze zomer veel, en met Balogh komt er opnieuw extra ervaring bij in de defensie.

Westerlo doet financieel interessante zaak

Opvallend is vooral het verschil tussen de transfersom en de geschatte marktwaarde van de speler. Volgens Transfermarkt bedraagt die momenteel 2,5 miljoen euro. Als Westerlo hem inderdaad voor ongeveer 500.000 euro binnenhaalt, lijkt dat op papier een bijzonder interessante deal.

Balogh stond al sinds 2019 onder contract bij Parma. De Italiaanse club nam hem destijds over van MTK Budapest en liet hem geleidelijk doorgroeien richting het eerste elftal.

Voor Parma kwam de centrale verdediger uiteindelijk 73 keer in actie. Daarmee verzamelde hij de nodige ervaring in Italië, zowel op het hoogste niveau als in een ploeg die regelmatig om promotie of behoud vocht.

Vorig seizoen koos Parma ervoor om Balogh uit te lenen aan Kocaelispor. In Turkije kwam hij 25 keer in actie en verzamelde hij opnieuw heel wat wedstrijdritme.

Ook international bij Hongarije

Balogh heeft intussen ook internationale ervaring opgebouwd. De verdediger verzamelde al acht caps voor Hongarije en is dus ook op dat niveau geen onbekende meer.

Voor Westerlo past hij goed in het profiel van een speler die nog jong genoeg is om verder te groeien, maar tegelijk al behoorlijk wat ervaring op zak heeft. Met passages in Italië en Turkije en zijn interlands voor Hongarije brengt hij meteen een stevige rugzak mee.

De Kemphanen blijven zo nadrukkelijk aan hun kern sleutelen. Met Balogh halen ze een centrale verdediger binnen die fysiek sterk is, ervaring heeft en relatief goedkoop kan worden overgenomen in verhouding tot zijn marktwaarde.

Als de transfer volledig wordt afgerond, tekent hij voor drie seizoenen in de Kempen. Daarmee voegt Westerlo alweer een nieuwe naam toe aan een bijzonder drukke transferzomer.

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