KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

Thierry Ambrose stond dit seizoen in de eerste drie competitiewedstrijden telkens aan de aftrap bij KV Kortrijk en leverde daarin ook al een assist af. De 29-jarige aanvaller blijft dus een vaste waarde in het project van de Kerels, waar hij sinds zijn komst in augustus 2023 zelfs de speler is met de meeste anciënniteit in de A-kern. Vertrekt hij deze zomermercato nog naar Frankrijk?

Thierry Ambrose gaat zijn laatste contractjaar in en KV Kortrijk dreigt hem volgende zomer gratis te verliezen. Een transfer in de komende dagen zou voor de West-Vlamingen dan ook financieel interessant kunnen zijn.

Montpellier wil op de slotdagen van de transfermercato nog aanvallende versterking aantrekken en heeft zijn oog laten vallen op Ambrose. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zijn de gesprekken tussen de Franse club en KV Kortrijk al ver gevorderd, al is er voorlopig geen akkoord.

Montpellier meldt zich voor Thierry Ambrose

De Guadelouper kent de Belgische competitie door en door. Hij maakte met Kortrijk de degradatie uit de Jupiler Pro League én de onmiddellijke promotie mee. In totaal kwam hij al 80 keer in actie voor de Kerels, waarin hij 24 doelpunten scoorde.

Vorig seizoen drukte Ambrose nadrukkelijk zijn stempel op de promotiecampagne van KVK. In de Challenger Pro League was hij goed voor veertien doelpunten en twaalf assists. De aanvaller kan zowel centraal in de spits als op de linkerflank uit de voeten, een profiel waar Montpellier na het verwachte vertrek van Yanis Issoufou naar zoekt.

KV Kortrijk houdt vast aan vraagprijs

Montpellier zou al meerdere voorstellen op tafel hebben gelegd, maar de eerste twee aanbiedingen werden volgens Tavolieri afgewezen. KV Kortrijk wil Ambrose niet zomaar laten vertrekken en zou mikken op een transfersom van 1,5 miljoen euro.





Dat bedrag is ook begrijpelijk gezien zijn sportieve waarde en zijn contractuele situatie. Ambrose is momenteel een van de dragende spelers bij de Kerels, maar met nog minder dan een jaar op zijn verbintenis heeft Kortrijk weinig ruimte om lang te wachten op een geïnteresseerde club.

Ambrose genoot zijn opleiding bij AJ Auxerre en trok op zijn zestiende naar Manchester City. Nadien speelde hij onder meer voor RC Lens, FC Metz en KV Oostende, voor hij in 2023 bij Kortrijk neerstreek. Een terugkeer naar Frankrijk zou dus geen onbekend terrein zijn.

Montpellier zou de aanvaller een contract voor twee seizoenen hebben aangeboden, met een optie op een extra jaar. De komende dagen moeten uitwijzen of de Franse club en KV Kortrijk ook een akkoord vinden over de transfersom.