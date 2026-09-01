Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Antwerp staat op het punt om zich in de laatste uren van de transferperiode te versterken met Bahmed Deuff. De 20-jarige middenvelder van FC Nantes wordt volgens Franse bronnen verwacht op de Bosuil en moet Antwerp extra mogelijkheden geven op het middenveld. Het zou gaan om een huurdeal met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro.

Voor Antwerp is het vooral interessant dat Deuff een profiel meebrengt dat de club goed kan gebruiken: een jonge, fysiek sterke middenvelder die in de eerste plaats defensieve kwaliteiten heeft. De Frans-Mauritaanse speler is liefst 1,94 meter groot en wordt doorgaans als verdedigende middenvelder uitgespeeld. Hij kan bovendien ook centraal op het middenveld uit de voeten.

Deuff is een jeugdproduct van Nantes

Deuff is een jeugdproduct van Nantes. Hij doorliep er vanaf zijn achtste de volledige opleiding en maakte in 2024 de overstap naar de beloften. Daar kwam hij in twee seizoenen tot 24 wedstrijden in de Franse National 3. Zijn ontwikkeling leverde hem in de zomer van 2025 een eerste profcontract op bij Nantes.

Ook bij de eerste ploeg kreeg hij vervolgens zijn kans. Deuff maakte in oktober 2025 zijn debuut in de Ligue 1 tegen Brest en kwam uiteindelijk in elf competitiewedstrijden in actie. Een vaste basisspeler werd hij echter nooit: slechts één keer begon hij aan een competitieduel. In totaal verzamelde hij vorig seizoen 315 minuten in de Ligue 1. In de Coupe de France kwam daar nog een doelpunt bij.

Interessante transfer voor Antwerp

Dat gebrek aan speelminuten verklaart meteen waarom een overgang naar Antwerp interessant kan zijn voor alle partijen. Antwerp kan een stevige breker voor zijn verdediging wel gebruiken. Voor Deuff zelf moet de stap naar België vooral betekenen dat hij meer verantwoordelijkheid en wedstrijdritme krijgt.

Zijn profiel springt daarbij in het oog. Deuff combineert zijn indrukwekkende gestalte met een voorkeur voor de rechtervoet. De Great Old is bezig met het verder uitbouwen van zijn selectie en haalt met Deuff geen afgewerkt product binnen, maar wel een speler die op termijn een interessante investering kan worden.





Als de transfer de komende uren wordt afgerond, krijgt trainer Compper er met Deuff dus vooral een fysiek en defensief alternatief bij.