Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Antwerp staat op het punt om zich in de laatste uren van de transferperiode te versterken met Bahmed Deuff. De 20-jarige middenvelder van FC Nantes wordt volgens Franse bronnen verwacht op de Bosuil en moet Antwerp extra mogelijkheden geven op het middenveld. Het zou gaan om een huurdeal met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro.

Voor Antwerp is het vooral interessant dat Deuff een profiel meebrengt dat de club goed kan gebruiken: een jonge, fysiek sterke middenvelder die in de eerste plaats defensieve kwaliteiten heeft. De Frans-Mauritaanse speler is liefst 1,94 meter groot en wordt doorgaans als verdedigende middenvelder uitgespeeld. Hij kan bovendien ook centraal op het middenveld uit de voeten.

Deuff is een jeugdproduct van Nantes

Deuff is een jeugdproduct van Nantes. Hij doorliep er vanaf zijn achtste de volledige opleiding en maakte in 2024 de overstap naar de beloften. Daar kwam hij in twee seizoenen tot 24 wedstrijden in de Franse National 3. Zijn ontwikkeling leverde hem in de zomer van 2025 een eerste profcontract op bij Nantes.

Ook bij de eerste ploeg kreeg hij vervolgens zijn kans. Deuff maakte in oktober 2025 zijn debuut in de Ligue 1 tegen Brest en kwam uiteindelijk in elf competitiewedstrijden in actie. Een vaste basisspeler werd hij echter nooit: slechts één keer begon hij aan een competitieduel. In totaal verzamelde hij vorig seizoen 315 minuten in de Ligue 1. In de Coupe de France kwam daar nog een doelpunt bij.

Interessante transfer voor Antwerp

Dat gebrek aan speelminuten verklaart meteen waarom een overgang naar Antwerp interessant kan zijn voor alle partijen. Antwerp kan een stevige breker voor zijn verdediging wel gebruiken. Voor Deuff zelf moet de stap naar België vooral betekenen dat hij meer verantwoordelijkheid en wedstrijdritme krijgt.

Zijn profiel springt daarbij in het oog. Deuff combineert zijn indrukwekkende gestalte met een voorkeur voor de rechtervoet. De Great Old is bezig met het verder uitbouwen van zijn selectie en haalt met Deuff geen afgewerkt product binnen, maar wel een speler die op termijn een interessante investering kan worden. 

Als de transfer de komende uren wordt afgerond, krijgt trainer Compper er met Deuff dus vooral een fysiek en defensief alternatief bij. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Nantes
Bahmed Deuff

Meer nieuws

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

09:30
1
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

08:30
Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

09:15
Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

09:45
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

08:50
Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

08:35
6
Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

09:00
Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

08:50
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

08:00
‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

06:45
5
Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

06:00
2
🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

23:30
2
"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal Interview

"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

22:45
2
Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

22:00
6
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

21:20
Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

21:40
1
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

21:00
2
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

20:30
14
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
7
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
4
Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

18:50
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

19:10
6
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
7
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

18:00
37
Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

00:03
2
Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

17:00
BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

17:20
Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

15:30
Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

16:20
9
'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

16:30
'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

13:30
6
Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

16:00
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

15:00
Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

14:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

14:00
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk Christophe De Geyter Christophe De Geyter over ‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’ André Coenen André Coenen over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over ‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’ Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans' Wesl Wesl over Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst? roodwit1880 roodwit1880 over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved