‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’
Foto: © photonews
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STVV staat dicht bij een opvallende versterking voor de aanval. De Kanaries onderhandelen met FC Augsburg over Nathanaël Mbuku, een 24-jarige winger die deze zomer nog actief was op het WK met DR Congo.

Franse opleiding, Congolese international

Mbuku werd op 16 maart 2002 geboren in Villeneuve-Saint-Georges, nabij Parijs. Hij is 1,70 meter groot, linksvoetig en kan zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten. Zijn jeugdopleiding genoot hij bij verschillende Franse clubs, waarna hij in 2017 bij Stade de Reims terechtkwam. Daar brak hij uiteindelijk door in het profvoetbal.

Voor Reims verzamelde Mbuku 85 wedstrijden over verschillende competities, met zes doelpunten en twee assists. In januari 2023 verhuisde hij naar FC Augsburg. Die overstap leverde voorlopig echter weinig speeltijd op: in de Bundesliga kwam hij slechts drie keer in actie voor de Duitse club.

Huurperiodes brachten nieuwe kansen

Augsburg stuurde Mbuku vervolgens op uitleenbasis naar verschillende clubs. In het voorjaar van 2024 speelde hij voor AS Saint-Étienne, waar hij in achttien competitiewedstrijden drie keer scoorde en één assist gaf. Een seizoen later volgde Dinamo Zagreb. Daar kwam hij in de Kroatische competitie zestien keer in actie en scoorde hij twee keer.

Zijn meest productieve recente seizoen speelde hij bij Montpellier. In 2025/26 kwam Mbuku in de Ligue 2 tot dertig competitiewedstrijden, vier doelpunten en vijf assists. Over alle competities heen stond hij 32 keer op het veld.

Opvallende WK-ervaring

Ook internationaal maakte Mbuku de voorbije jaren een duidelijke stap. Hoewel hij Frans jeugdinternational was, koos hij uiteindelijk voor DR Congo. Hij maakte deel uit van de WK-selectie van 2026 en kreeg tijdens het toernooi een basisplaats tegen Colombia en Engeland. Tegen Engeland werd hij na 64 minuten vervangen.

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Die wedstrijd leverde hem bovendien de nodige internationale aandacht op. Mbuku was volgens The Guardian een bedrijvige aanwezigheid op de flank en kreeg een 7 voor zijn optreden. Hij probeerde in de tweede helft zelfs van afstand te scoren, maar zijn poging werd afgeblokt.

STVV ziet kans op Stayen

Nu kan de volgende halte dus Sint-Truiden worden. Mbuku staat nog onder contract bij Augsburg en zijn overeenkomst loopt volgens beschikbare contractgegevens tot 30 juni 2027. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2 miljoen euro.

STVV onderhandelt momenteel met Augsburg over zijn komst, zo meldt Het Belang van Limburg. Als de Kanaries erin slagen de deal af te ronden, halen ze met Mbuku een speler binnen die ondanks een grillig clubparcours al ervaring heeft in meerdere Europese competities én op het hoogste internationale toneel. Voor de Truienaars zou zijn snelheid en veelzijdigheid een extra wapen op de flanken kunnen betekenen.

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