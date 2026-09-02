OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

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Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder.