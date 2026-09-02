📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Lucca Brughmans maakt op amper 18-jarige leeftijd een spectaculaire transfer. Liverpool heeft de Belgische doelman vastgelegd, maar laat hem voorlopig nog in Genk rijpen. Een opmerkelijke constructie voor een keeper die pas recent zijn grote doorbraak kende.

Van PSV via Antwerp naar Genk

Brughmans werd op 27 juni 2008 geboren in Antwerpen en is twee meter groot. Zijn opleiding begon bij Kalmthout SK en FC Beigem, waarna hij opnieuw bij Kalmthout speelde. Vervolgens trok hij naar Royal Antwerp FC en maakte hij op elfjarige leeftijd de overstap naar PSV Eindhoven. In 2022 koos hij voor de Talent Academy van KRC Genk.

Bij Genk ontwikkelde hij zich razendsnel. Hij trainde al vanaf zijn vijftiende structureel mee met de eerste ploeg en debuteerde op zestienjarige leeftijd bij Jong Genk in de Challenger Pro League. In de zomer van 2024 maakte hij daar zijn profdebuut. Vorig seizoen groeide hij uit tot vaste waarde en vervolgens kwam de grote doorbraak er bij de A-ploeg. Genk meldt dat hij inmiddels 43 profwedstrijden voor de club achter zijn naam heeft.

Van talent naar eerste doelman

Zijn ontwikkeling is opvallend, maar niet toevallig. Genk omschrijft Brughmans als een moderne doelman met een enorme reikwijdte, snelle reflexen, goede voeten en veel rust. Ook zijn leiderschap springt in het oog. Hij was kapitein van België U17 op zowel het EK als het WK en draagt inmiddels de aanvoerdersband bij de U19.

Zijn prestaties bij Genk trokken de aandacht van de Europese top. In het seizoen 2025/26 maakte hij zijn debuut voor de eerste ploeg en kwam hij vervolgens ook in de Europe Play-offs in actie. Bij de start van het nieuwe seizoen bleef hij onder de lat staan: Liverpool meldt dat Brughmans alle vier de eerste wedstrijden van de huidige campagne startte.

Ook zijn statistieken tonen dat hij zich snel ontwikkelt. In de eerste vier competitiewedstrijden van 2026/27 speelde hij 360 minuten en hield hij één keer de nul. FotMob noteert daarnaast een reddingspercentage van 39 procent en een score van 66 procent voor nauwkeurige lange ballen.

Lees ook... Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

Genk verdiende miljoenen aan zijn ontwikkeling

Brughmans had bij Genk in juli nog een contractverlenging tot juni 2030 ondertekend. Dat was een uitbreiding met twee seizoenen nadat hij eerder tot 2028 vastlag.

De transfer naar Liverpool levert Genk volgens berichtgeving een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro op. Daarmee is de deal veel groter dan zijn huidige geschatte marktwaarde. Transfermarkt waardeerde Brughmans op 4 miljoen euro, met als laatste update 4 juni 2026.

Liverpool heeft Brughmans inmiddels een langlopend contract laten ondertekenen. De precieze duur wordt door de officiële clubcommunicatie niet vermeld, maar Liverpool.com spreekt over een zesjarige overeenkomst.

Liverpool wacht geduldig

Toch zal Brughmans niet meteen op Anfield te bewonderen zijn. Liverpool heeft hem officieel vastgelegd, maar stuurt hem vervolgens terug naar Genk. Hij blijft daar gedurende het volledige seizoen 2026/27. De Engelse topclub beschikt volgens Genk bovendien over een mogelijkheid om hem al in januari naar Engeland te halen, al acht de Belgische club die optie weinig waarschijnlijk.

Voor Brughmans is het een droom die uitkomt. “Liverpool is één van de grootste clubs ter wereld. Als jonge doelman droom je ervan om ooit zo’n kans te krijgen”, verklaarde hij op de website van KRC Genk. Tegelijk benadrukte hij zijn dankbaarheid tegenover zijn opleidingsclub en beloofde hij zich dit seizoen volledig op Genk te blijven richten.

De stap past bovendien in de lange traditie van Genk om doelmannen klaar te stomen voor de Europese top. Brughmans draagt bij Genk rugnummer 28, hetzelfde nummer waarmee zijn grote voorbeeld Thibaut Courtois ooit voor de Limburgers speelde. Nu wacht hem een nieuwe uitdaging: eerst verder groeien in België, daarna proberen door te breken bij Liverpool.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Liverpool FC
Lucca Kiaba Brughmans

Meer nieuws

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

10:30
Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

10:00
1
KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

09:15
1
DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

23:00
Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

08:50
📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

07:00
8
‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

08:00
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

07:30
1
Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

17:30
14
KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

22:30
2
Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

22:45
1
Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken Analyse

Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

22:00
41
Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

21:00
4
KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

20:30
2
Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op Analyse

Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op

21:30
Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

20:00
2
Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

18:30
90
Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

19:00
1
DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

18:00
4
Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

17:00
PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

15:00
7
PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

16:00
8
DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

16:40
7
DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

16:20
10
DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

13:00
6
Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België

Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België

15:30
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

14:15
8
DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

12:20
1
Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

14:00
Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

13:40
10
UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

13:41
21
Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

13:10
Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

11:30
Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

12:00
9
Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

01/09
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog Dirk1897 Dirk1897 over Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken Futbolitis Futbolitis over Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef Essevee for ever Essevee for ever over KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk BarkieBoss BarkieBoss over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) David Thiago Raes David Thiago Raes over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde theojana theojana over 'KV Mechelen aast op middenvelder van Champions League-club' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved