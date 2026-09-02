📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

Lucca Brughmans maakt op amper 18-jarige leeftijd een spectaculaire transfer. Liverpool heeft de Belgische doelman vastgelegd, maar laat hem voorlopig nog in Genk rijpen. Een opmerkelijke constructie voor een keeper die pas recent zijn grote doorbraak kende.

Van PSV via Antwerp naar Genk

Brughmans werd op 27 juni 2008 geboren in Antwerpen en is twee meter groot. Zijn opleiding begon bij Kalmthout SK en FC Beigem, waarna hij opnieuw bij Kalmthout speelde. Vervolgens trok hij naar Royal Antwerp FC en maakte hij op elfjarige leeftijd de overstap naar PSV Eindhoven. In 2022 koos hij voor de Talent Academy van KRC Genk.

Bij Genk ontwikkelde hij zich razendsnel. Hij trainde al vanaf zijn vijftiende structureel mee met de eerste ploeg en debuteerde op zestienjarige leeftijd bij Jong Genk in de Challenger Pro League. In de zomer van 2024 maakte hij daar zijn profdebuut. Vorig seizoen groeide hij uit tot vaste waarde en vervolgens kwam de grote doorbraak er bij de A-ploeg. Genk meldt dat hij inmiddels 43 profwedstrijden voor de club achter zijn naam heeft.

Van talent naar eerste doelman

Zijn ontwikkeling is opvallend, maar niet toevallig. Genk omschrijft Brughmans als een moderne doelman met een enorme reikwijdte, snelle reflexen, goede voeten en veel rust. Ook zijn leiderschap springt in het oog. Hij was kapitein van België U17 op zowel het EK als het WK en draagt inmiddels de aanvoerdersband bij de U19.

Zijn prestaties bij Genk trokken de aandacht van de Europese top. In het seizoen 2025/26 maakte hij zijn debuut voor de eerste ploeg en kwam hij vervolgens ook in de Europe Play-offs in actie. Bij de start van het nieuwe seizoen bleef hij onder de lat staan: Liverpool meldt dat Brughmans alle vier de eerste wedstrijden van de huidige campagne startte.

Ook zijn statistieken tonen dat hij zich snel ontwikkelt. In de eerste vier competitiewedstrijden van 2026/27 speelde hij 360 minuten en hield hij één keer de nul. FotMob noteert daarnaast een reddingspercentage van 39 procent en een score van 66 procent voor nauwkeurige lange ballen.



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Genk verdiende miljoenen aan zijn ontwikkeling

Brughmans had bij Genk in juli nog een contractverlenging tot juni 2030 ondertekend. Dat was een uitbreiding met twee seizoenen nadat hij eerder tot 2028 vastlag.

De transfer naar Liverpool levert Genk volgens berichtgeving een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro op. Daarmee is de deal veel groter dan zijn huidige geschatte marktwaarde. Transfermarkt waardeerde Brughmans op 4 miljoen euro, met als laatste update 4 juni 2026.

Liverpool heeft Brughmans inmiddels een langlopend contract laten ondertekenen. De precieze duur wordt door de officiële clubcommunicatie niet vermeld, maar Liverpool.com spreekt over een zesjarige overeenkomst.

Liverpool wacht geduldig

Toch zal Brughmans niet meteen op Anfield te bewonderen zijn. Liverpool heeft hem officieel vastgelegd, maar stuurt hem vervolgens terug naar Genk. Hij blijft daar gedurende het volledige seizoen 2026/27. De Engelse topclub beschikt volgens Genk bovendien over een mogelijkheid om hem al in januari naar Engeland te halen, al acht de Belgische club die optie weinig waarschijnlijk.

Voor Brughmans is het een droom die uitkomt. “Liverpool is één van de grootste clubs ter wereld. Als jonge doelman droom je ervan om ooit zo’n kans te krijgen”, verklaarde hij op de website van KRC Genk. Tegelijk benadrukte hij zijn dankbaarheid tegenover zijn opleidingsclub en beloofde hij zich dit seizoen volledig op Genk te blijven richten.

De stap past bovendien in de lange traditie van Genk om doelmannen klaar te stomen voor de Europese top. Brughmans draagt bij Genk rugnummer 28, hetzelfde nummer waarmee zijn grote voorbeeld Thibaut Courtois ooit voor de Limburgers speelde. Nu wacht hem een nieuwe uitdaging: eerst verder groeien in België, daarna proberen door te breken bij Liverpool.