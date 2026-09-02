UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Nicolas Raskin leek zijn transfer naar Besiktas beet te hebben, maar er is intussen een kink in de kabel gekomen. De Turkse club biedt volgens Rangers niet genoeg en de Schotten hebben de deal naar verluidt opgeblazen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur