UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand
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Nicolas Raskin leek zijn transfer naar Besiktas beet te hebben, maar er is intussen een kink in de kabel gekomen. De Turkse club biedt volgens Rangers niet genoeg en de Schotten hebben de deal naar verluidt opgeblazen.

Johan Walckiers

Besiktas wil geen verplichte aankoopoptie

De deal tussen Rangers en Besiktas is nog niet ingestort. Het gaat om de modaliteiten van de transfer. Besiktas heeft een huur met niet verplichte aankoopoptie ingediend, maar Rangers wil een deal met een verplichte aankoopoptie. In de entourage van Raskin zijn ze nog altijd optimistisch dat het in orde gaat komen. 

Johan Walckiers

UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling

Nicolas Raskin zijn transfer naar Besiktas is in gevaar. De Turkse club had een huurdeal met optie tot aankoop ingediend bij Rangers, maar volgens Schotse bronnen heeft Rangers dat afgewezen. Voor Raskin wordt het een race tegen de klok om nog een nieuwe club te vinden. 

Nicolas Raskin heeft op de valreep dan toch zijn transfer te pakken. De Rode Duivel verlaat Rangers en zet zijn carrière voort bij Beşiktaş. De middenvelder trekt naar Istanbul op huurbasis, waarbij de Turkse topclub een aankoopoptie heeft.

Voor Raskin komt daarmee een einde aan een periode waarin zijn toekomst bij Rangers lange tijd onzeker was. De Luikenaar had al eerder aangegeven klaar te zijn voor een volgende stap en werd de voorbije maanden aan verschillende clubs gelinkt. Beşiktaş bleef uiteindelijk het meest concreet.

Van Rangers naar Istanbul

Raskin maakte in januari 2023 de overstap van Standard naar Rangers en groeide in Schotland uit tot een belangrijke speler. Hij verzamelde er inmiddels een indrukwekkend aantal wedstrijden en schopte het ondertussen ook tot vaste waarde bij de Rode Duivels.

Een transfer leek deze zomer lange tijd logisch. Raskin genoot belangstelling vanuit verschillende Europese competities, maar een akkoord bleef uit. Villarreal werd bijvoorbeeld nadrukkelijk genoemd, terwijl ook andere clubs zijn situatie in de gaten hielden.

Uiteindelijk is het dus Beşiktaş dat met de middenvelder aan de haal gaat. De Turkse club was al langer geïnteresseerd in Raskin en slaagt er nu alsnog in om hem naar Istanbul te halen.

Nieuwe stap in carrière

De overstap naar Beşiktaş betekent voor Raskin een nieuwe omgeving én een nieuwe competitie. In Istanbul wordt veel van hem verwacht. De Belgische middenvelder moet er extra dynamiek en werkkracht op het middenveld brengen.

Voor Rangers is het vertrek eveneens belangrijk. De Schotse club wilde aanvankelijk een stevige transfersom ontvangen voor zijn sterkhouder, maar kiest nu voor een constructie waarbij Beşiktaş hem eerst huurt. De aankoopoptie geeft de Turken de mogelijkheid om Raskin daarna definitief vast te leggen.

Raskin krijgt eindelijk duidelijkheid

Voor de Rode Duivel komt er zo vooral duidelijkheid na een zomer vol transfergeruchten. Raskin kan zich nu volledig op zijn nieuwe uitdaging richten en proberen om zich ook bij Beşiktaş tot een belangrijke pion te ontwikkelen.

De transfer naar Istanbul is bovendien een nieuwe stap in een carrière die de voorbije jaren snel is geëvolueerd. Van Standard ging het naar Rangers, waar hij zich opwerkte tot international. Nu krijgt hij de kans om zich te bewijzen in de Süper Lig.

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