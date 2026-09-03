DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

Club Brugge is een speler kwijt. Rayan Buifrahi maakt de overstap van Club NXT naar FC Eindhoven. Hij was pas sinds vorige zomer in Brugge en kiest dus voor een nieuw avontuur in Nederland, waar hij ook in het verleden al speelde.

Rayan Buifrahi verlaat Club NXT U23 en maakt de overstap naar FC Eindhoven. De 21-jarige Marokkaans-Belgische winger trekt naar de Nederlandse club na één seizoen bij Blauw-Zwart. "Buifrahi genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, waar hij actief was van de U13 tot U16."

"Vervolgens trok hij naar KV Oostende, waarna hij in 2023 de overstap maakte naar MVV Maastricht. Bij de Nederlandse club kwam hij gedurende twee seizoenen uit in de Keuken Kampioen Divisie", aldus Club Brugge in een persbericht op de eigen webstek.

Rayan Buifrahi trekt van Club Brugge naar FC Eindhoven

"In de zomer van 2025 keerde Buifrahi terug naar Blauw-Zwart en sloot hij aan bij Club NXT U23. Vorig seizoen speelde de aanvaller 22 wedstrijden in de Challenger Pro League, waarin hij één doelpunt maakte. Nu maakt Rayan de overstap naar FC Eindhoven. Veel succes, Rayan!"

All the best, Rayan. 🤝



Buifrahi tekent bij het Nederlandse FC Eindhoven. ℹ️



🔗 | https://t.co/pOWMRLebUF pic.twitter.com/zzpxzMvGk7 — Club NXT (@ClubNxt) September 2, 2026

Technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven is dan weer blij met de komst van Buifrahi bij de Nederlandse club: "Met Rayan voegen we extra kwaliteit toe aan de aanvalslinie. Bij MVV heeft hij al de nodige ervaring opgedaan en vervolgens heeft hij zich verder kunnen ontwikkelen bij een van de best aangeschreven clubs van België. We zijn ontzettend blij dat Rayan dit seizoen bij FC Eindhoven speelt."





FC Eindhoven zeer blij met de komst van Rayan Buifrahi

En voor Buifrahi voelt zijn overstap als een terugkeer naar een bekende omgeving. “Ik vind het fijn om weer terug te zijn in Nederland. De competitie spreekt me aan en ook FC Eindhoven is een club die mij aanspreekt. Samen gaan we vol voor mooie resultaten", aldus de speler van FC Eindhoven in een gesprek met de eigen webstek bij de Nederlanders.