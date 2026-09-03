Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven
Foto: © photonews
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Genk staat op het punt om Robin Mirisola op huurbasis onder te brengen bij OH Leuven. De 19-jarige aanvaller moet in Leuven meer speelminuten kunnen verzamelen. Van een definitieve transfer zou geen sprake zijn: in de overeenkomst wordt volgens onze informatie geen aankoopoptie opgenomen.

Mirisola brak vorig seizoen definitief door bij de A-kern van Genk. De jonge aanvaller kreeg regelmatig zijn kans en kwam in de competitie tot vijf doelpunten en twee assists. Volgens Opta kwam hij in totaal tot dertig competitiewedstrijden, al begon hij daarvan slechts een beperkt aantal als titularis.

Mirisola nog niet helemaal klaar voor Genk

Dit seizoen liggen de kaarten moeilijker. Mirisola kreeg op de openingsspeeldag tegen Zulte Waregem nog drie minuten als invaller, maar bleef daarna buiten de wedstrijdselectie tegen Westerlo.

De komst van Rafiu Durosinmi voor 10,5 miljoen euro heeft de concurrentie voorin bovendien stevig verhoogd. Ook Aaron Bibout geldt als een belangrijke optie voor de spitspositie. Voor Mirisola dreigt daardoor een seizoen waarin hij vooral op invalbeurten moet rekenen.

Een uitleenbeurt kan in die situatie de ideale oplossing zijn. OH Leuven kan Mirisola de minuten aanbieden die hij momenteel in Genk moeilijk krijgt, terwijl de Limburgers de controle over hun jeugdproduct behouden. Een aankoopoptie maakt volgens onze informatie geen deel uit van de deal.

OH Leuven kan wel een spits gebruiken

Mirisola heeft ondertussen al laten zien dat hij het niveau van de Jupiler Pro League aankan. Hij scoorde vorig seizoen onder meer tegen Zulte Waregem en kwam regelmatig in actie voor de eerste ploeg. Bij Jong Genk bleef hij eveneens belangrijk.

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Voor OH Leuven zou de komst van Mirisola dan weer een interessante opportuniteit zijn. De Leuvenaars halen een jonge Belgische aanvaller binnen die al ervaring heeft opgedaan op het hoogste niveau en vooral nog nood heeft aan regelmatige speeltijd.

De uitleenbeurt moet de ontwikkeling van Mirisola verder versnellen. Voor Genk is het tegelijk een manier om te vermijden dat een veelbelovend jeugdproduct een groot deel van het seizoen op de bank doorbrengt. 

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