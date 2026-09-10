'Gevolgd door Man United, maar Westerlo neemt afscheid van toptalent van 2 miljoen'

426

KVC Westerlo gaf zichzelf het afgelopen weekend wat ademruimte. De Kemphanen gingen met duidelijke 0-4-cijfers winnen bij KV Mechelen en schoven zo wat op in de klassering. Karol Borys lijkt geen deel meer uit te maken van de plannen in het Kuipje en staat op vertrekken.