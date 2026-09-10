'Gevolgd door Man United, maar Westerlo neemt afscheid van toptalent van 2 miljoen'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Gevolgd door Man United, maar Westerlo neemt afscheid van toptalent van 2 miljoen'
Foto: © photonews
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KVC Westerlo gaf zichzelf het afgelopen weekend wat ademruimte. De Kemphanen gingen met duidelijke 0-4-cijfers winnen bij KV Mechelen en schoven zo wat op in de klassering. Karol Borys lijkt geen deel meer uit te maken van de plannen in het Kuipje en staat op vertrekken.

Aernout Van Lindt

Deal ondertussen al meteen officieel: Westerlo speelt nog speler kwijt

"Karol Borys is speler van Śląsk Wrocław! De 19-jarige middenvelder maakt transfervrij de overstap van KVC Westerlo naar Śląsk Wrocław en heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club. Welkom thuis, Karol!", aldus Slask Wroclaw in een persbericht gedeeld via X.

Daarmee is meteen duidelijk dat de Polen hun speler opnieuw in huis hebben gehaald. De Poolse club was daarover trots op de sociale media. Voor Westerlo is het een soort afscheid door de wel héél kleine poort. De jongeling kon zich nooit doorzetten in het Westelse Kuipje.

KVC Westerlo gaf zichzelf het afgelopen weekend wat ademruimte. De Kemphanen gingen met duidelijke 0-4-cijfers winnen bij KV Mechelen en schoven zo wat op in de klassering. Karol Borys lijkt geen deel meer uit te maken van de plannen in het Kuipje en staat op vertrekken.

Borys verzamelde dit seizoen nog maar tien minuten. Hij mocht kort invallen tegen Union, maar maakte voor de andere wedstrijden van Westerlo geen deel uit van de wedstrijdselectie. De 19-jarige Pool werd begin 2024 nog voor 2 miljoen euro overgenomen van Śląsk Wrocław, maar kon zich nooit opwerpen als een basisspeler.

Na vier optredens in de Kempen trok hij in de zomer van 2024 twee seizoenen op huurbasis naar het Sloveense Maribor. Daar werd hij in zijn eerste seizoen geteisterd door blessureleed. In totaal speelde hij uiteindelijk 32 keer voor de club. Hij keerde afgelopen zomer terug naar Westerlo, maar een toekomst lijkt hij er niet meer te hebben.

Borys keert terug naar Śląsk Wrocław

Volgens Ekrem Konur en het Poolse SportowyNet is de middenvelder dan ook op weg naar de uitgang. Borys zou op het punt staan om terug te keren naar Śląsk Wrocław, de club waar hij doorbrak op het hoogste niveau. De Poolse club zou onderhandelen met Westerlo, waarbij de gesprekken in een vergevorderde fase zouden zitten. Er zou een contract klaarliggen tot medio 2029.

De Kemphanen zijn bereid om mee te werken. Westerlo zou wel een doorverkooppercentage en prestatiegerelateerde bonussen laten opnemen in de deal. Als Borys zich goed ontwikkelt en naar een grote club trekt, zou het zo nog eens langs de kassa kunnen passeren.

Manchester United en Fiorentina volgen de speler

Bij Wrocław zou Borys uitzicht hebben op meer speelminuten. Hij debuteerde er op zijn zestiende en kent de club door en door. In die vertrouwde omgeving kan hij zijn carrière herlanceren.

Borys stond bij Wrocław te boek als een groot talent. Volgens de genoemde Poolse bron mocht hij in het verleden proefdraaien bij Manchester United en Fiorentina. Beide clubs zouden zijn situatie nog steeds in de gaten houden.

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