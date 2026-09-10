Sibierski is heel hard voor Mario Stroeykens: "Zal nog lang duren"

Antoine Sibierski windt er geen doekjes om. Mario Stroeykens mag vertrekken bij Anderlecht. Sterker nog: de sportief directeur raadt de 21-jarige middenvelder nadrukkelijk aan om een nieuwe uitdaging te zoeken. De boodschap van de Fransman is bijzonder hard voor een speler die jarenlang als één van de grote talenten van Neerpede werd beschouwd.

Opvallend is vooral de manier waarop Sibierski de situatie analyseert. Het gaat niet alleen om een gebrek aan speelminuten of een toevallige sportieve keuze. Volgens de sportief directeur voldoet Stroeykens op dit moment simpelweg niet aan het niveau dat Anderlecht voor ogen heeft.

"Ik heb de voorbereiding bekeken en oordeelde dat hij niet bracht wat we wilden zien", stelt Sibierski in Het Nieuwsblad. "Mario zit al jaren bij Anderlecht en voor zijn ontwikkeling zou het goed zijn als hij een ander project vindt. Ik raad het hem aan, want hij heeft nog een lange weg af te leggen voor hij aan onze standaards zal beantwoorden."

Dat is een opvallend harde evaluatie voor een speler die vorig seizoen nog zijn contract verlengde tot medio 2028. Anderlecht omschreef Stroeykens toen als een belangrijke speler voor de ploeg, de club en de academie. Hij had zich bovendien op jonge leeftijd in de eerste ploeg geknokt en was jarenlang één van de gezichten van de nieuwe generatie Neerpede-spelers.

Van toekomstspeler naar overbodige pion

De realiteit is intussen helemaal anders. Stroeykens zit niet in de plannen van Vitor Bruno en kwam ook tegen Genk niet in de wedstrijdselectie. Dat past in een ontwikkeling die al langer zichtbaar was: Anderlecht zag zijn sportieve rol afnemen en stond deze zomer open voor een vertrek.

De transfer kwam er uiteindelijk niet voor het sluiten van de Belgische mercato. Zelfs daarna bleef de club zoeken naar een oplossing. Zo was er begin september interesse van Ludogorets voor een huurbeurt met aankoopoptie, maar Stroeykens was zelf niet overtuigd.



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Stroeykens is daardoor het slachtoffer van een veranderde sportieve hiërarchie, maar Sibierski legt de verantwoordelijkheid ook gedeeltelijk bij de speler zelf.

Respect blijft, maar plaats is er niet

Toch benadrukt Sibierski dat de deur niet volledig wordt dichtgeslagen. Als Stroeykens in Brussel blijft, zal Anderlecht zijn contract respecteren. En als Vitor Bruno op een bepaald moment vindt dat de middenvelder iets kan bijdragen, staat het de trainer vrij om hem te gebruiken.

"Blijft Mario, dan zullen we zijn contract respecteren. En als de coach op termijn oordeelt dat Stroeykens toch iets kan bijbrengen, mag hij een beroep op hem doen. We zullen voetballers altijd waardig behandelen."