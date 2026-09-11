🎥 Bruno wil Bentayeb niet met alle lof overladen en houdt charmeoffensief bij Anderlecht-fans

Het thema van de doelpuntenproductie is bij Anderlecht nog niet snel weg te denken. Er is dan wel gewonnen in Mechelen, maar dat gebeurde met het kleinste verschil. Aanvallend loopt het nog altijd niet bepaald vlot. Hoewel Bentayeb scoorde hoeft de matchwinnaar voor Bruno niet met alle eer te gaan lopen.

"Ik ben in het algemeen heel blij met alle inspanningen en de toewijding van de spelers", toont Vitor Bruno zich nu ook weer positief. "Aan de bal hebben we het in de eerste helft goed gedaan. In de tweede helft hebben we wat meer afgezien." Dat laatste is het minste wat gezegd kan worden. Daarnaast blijft de offensieve productie zeker nog een aandachtspunt.

"Je ziet dat we kansen creëren. Je kunt niets veranderen in één vingerknip. Ik wil niet opnieuw het hele relaas van tegen Beveren en Genk doen. Het is niet makkelijk om tegen een tegenstander met fysiek spel zoals Mechelen te spelen. We halen ook nog niet elke keer hetzelfde niveau: daar moeten we aan werken", beseft de Anderlecht-trainer maar al te goed.

Bruno rekent ook nog op Cvetkovic

Tawfik Bentayeb kroonde zich tot de held. De Marokkaan liet zien dat hij als een duiveltje uit een doosje kan opduiken: een kwaliteit die Anderlecht goed zal kunnen gebruiken. "Iedereen gaat nu over Bentayeb praten, maar Cvetkovic is ook iemand die heel goed is in dat soort loopacties. Hij is ook scherp in het maken van dat type doelpunten. We weten dat Bentayeb die kwaliteiten heeft. Het is gewoon een keuze voor Bentayeb."

Cvetkovic moest immers de hele match op de bank blijven. "Bertaccini kan daar ook spelen", denkt Bruno ook nog aan hem. De coach vraagt geduld om nog meer een hechte ploeg te bouwen. "Hoeveel nieuwe spelers hebben we wel niet? Ik wil geen excuses zoeken. Je kunt naar de cijfers kijken, maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. We moeten blijven werken."

Anderlecht-trainer bedankt supporters

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Het is voor de nieuwkomers ook allemaal niet zo evident. "Zelfs een goede speler als Aasgaard had het vandaag moeilijk om te begrijpen waar hij moest lopen. Het gaat dag per dag, stap voor stap. Ik wil overigens onze supporters bedanken, want ze hebben ons vanavond enorm gesteund. Het was alsof we samen met hen op het veld stonden." Die laatste uitspraken vatten we op als een charmeoffensief, om kritiek over het spelpeil niet te luid te laten klinken.