Thomas Foket heeft boodschap voor Anderlecht: 'Ik ben realist en geen dromer'"

Thomas Foket heeft zich zonder morren aangepast aan zijn nieuwe realiteit bij Anderlecht. De ervaren rechtsback werd vorig seizoen naar RSCA Futures verwezen, vond tijdens de voorbije transferperiode geen nieuwe club en begint daardoor aan zijn laatste contractjaar in Brussel. Toch klinkt er allerminst berusting bij de 31-jarige verdediger. ke

Foket nam na een gesprek met sportief directeur Antoine Sibierski bewust zijn verantwoordelijkheid op bij de beloften. "Ik heb me geëngageerd om de jonge jongens op sleeptouw te nemen. Ik ben fit, ik voel me fit en ben ervan overtuigd dat ik een nuttige rol vertolk bij de beloften", klinkt het in HLN.

Die rol neemt hij ook serieus. "Ik probeer de jonge gasten vooral métier bij te brengen. Vooral op tactisch vlak. Ik ben ook een prater en het geeft een grote voldoening dat die jonge gasten heel wat zaken oppikken."

"Geen reden voor paniek"

Sportief loopt het voorlopig minder vlot. De Futures verzamelden slechts één punt uit de eerste vier wedstrijden. Toch ziet Foket geen reden om zich zorgen te maken.

Op een terugkeer naar de A-kern rekent Foket zelf niet meer. "Ik ben realist en geen dromer." Als rechtsachter beschikt Vitor Bruno volgens hem bovendien over voldoende alternatieven wanneer Ali Maamar niet beschikbaar is.

Wintermercato als nieuwe kans

Zijn contract loopt na dit seizoen af en een transfer kwam er deze zomer niet. "In het tussenseizoen waren er niet echt interessante aanbiedingen. Niet getreurd, tijdens de wintermercato zijn er misschien nieuwe mogelijkheden. Anderlecht heeft gezegd mee te werken aan een transfer."



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Tot die tijd blijft hij zich inzetten bij Futures. Maar Foket wil vooral duidelijk maken dat hij zichzelf nog altijd als prof op het hoogste niveau ziet. "Wat ik wel kan zeggen, is dat ik het hoogste niveau zeker nog aankan. Ik wil mijn carrière niet op deze manier afsluiten."