🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

Een nederlaag tegen Anderlecht is voor voormalig RWDM-man Fred Vanderbiest altijd zuur. Hij zag wel een DNA bij zijn huidige ploeg waar hij zich meer kon mee vereenzelvigen dan een week geleden. Aanvallend mocht het in het eerste uur wel wat meer zijn. De coach wijst naar de verschillen tussen KV Mechelen en Anderlecht op de transfermarkt.

Na een 2 op 15 had niemand verwacht dat KVM blind naar voren zou stormen. Alleen was het aanvallend wel erg pover in het eerste deel van de wedstrijd van vrijdagavond. "Als je uw blok laag zet en vooraan niet de meeste snelheid hebt, dan weet je dat je afhangt van omschakelmomenten of stilstaande fases. Die momenten zijn er geweest. Ofwel maak je slechte keuzes, ofwel waren de vrije trappen slecht."

Vanderbiest vindt echter dat de tegenstander het offensief zeker niet beter deed. "Ik ga de bal terugkaatsen: wat heeft Anderlecht met zijn balbezit gecreëerd in de eerste helft tegen ons laag blok? Ze hebben voor dertig miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers. Wij hebben voor twintig miljoen verkocht, zij voor dertig miljoen gekocht. Wij hebben misschien voor drie-vier miljoen gekocht."

Anderlecht geeft net geen 30 miljoen uit aan transfers

Het zijn (wellicht) lichte overdrijvingen of onderschattingen. KV Mechelen verkocht minstens voor twaalf miljoen euro, met daarnaast nog Makanza die in Qatar ging voetballen. Malinwa haalde voor minstens 5,25 miljoen euro aan vers bloed, zonder de transfers van Hjelde, Ayodele en Michez meegerekend. Anderlecht haalde dan weer voor 28,4 miljoen nieuwe spelers.

Bij dat laatste cijfer zat Vanderbiest er dus wel dichtbij. "Ik verwacht toch dat zij meer kwaliteit hebben aan de bal dan wij. Ze hebben niet meer gecreëerd dan wij. Alleen scoren zij wel en wij niet. Zo simpel is het. Als je de vorige weken al die doelpunten tegenkrijgt, ga je op zoek naar een goede organisatie, cohesie en de overlevingsmodus uit het verleden."

Vanderbiest wil spelers zichzelf zien belonen

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In de laatste twintig minuten bracht Vanderbiest dan spelers in die hij niet fit genoeg achtte om te starten zo maar wel een ander profiel hebben, met meer snelheid. Dat maakte dus ook deel uit van het plan en zo kon een strijdvaardig KV Mechelen wel verschillende kansen afdwingen in de slotfase. "De volgende stap is onszelf te belonen in de goede momenten."