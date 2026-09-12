Toch een stevige opdoffer voor Anderlecht: trainer Bruno geeft het verdict na nieuwe blessure

Ondanks een overwinning in Mechelen moest Anderlecht vrijdagavond ook een nieuwe opdoffer incasseren. Het slechte nieuws van de avond was de blessure die Giulian Biancone in de eerste helft opliep. De centrale verdediger tastte naar zijn bil en moest voor rust al vervangen worden.

Vitor Bruno zoekt op sommige posities nog naar de juiste formule bij RSC Anderlecht, maar centraal achterin leek zijn basisduo al vast te staan. Théo Pétrot en Giulian Biancone vormden sinds de competitiestart een betrouwbare tandem. Daar komt nu tijdelijk verandering in. Biancone moest vrijdagavond namelijk al na 36 minuten geblesseerd naar de kant in de wedstrijd Achter de Kazerne.

Na afloop klonk Bruno niet bepaald hoopvol over de ernst van de blessure. "Enkele weken out voor Biancone? Ja, daar vrees ik voor", vertelde de coach van Anderlecht op zijn persconferentie. De blessure komt bijzonder ongelegen voor paars-wit. Woensdagavond begint Anderlecht aan de verderzetting van zijn Europese campagne.

Bruno moet alternatief voor Biancone aanduiden

Met Olympique Lyon wacht meteen een van de zwaarste tegenstanders in de League Phase van de Europa League. Voor Biancone is de timing extra zuur. De Franse verdediger kent de Ligue 1 goed en had ongetwijfeld uitgekeken naar een duel met Les Gones. Nu moet Vitor Bruno snel vertrouwen op zijn alternatieven. De meest logische vervanger is Andrew Omobamidele.

Ook de Ier kent het Franse voetbal, nadat hij vlak voor zijn overstap naar Brussel nog negentig minuten speelde voor Strasbourg. Volgens Bruno hoeft de fysieke paraatheid van zijn verdediger geen vraagteken te zijn. "Hij heeft ervaring en wedstrijdritme. 'Omo' speelde negentig minuten met Strasbourg voor hij bij ons kwam. Ik heb zelf in Frankrijk gewerkt, bij Nantes, en weet hoe fysiek die competitie is."

Anderlecht-coach uit vertrouwen in Omobamidele

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De Portugese trainer spreekt dan ook het vertrouwen uit in deze speler. Omobamidele maakte na zijn invalbeurt naast Pétrot alvast een rustige indruk. Bruno zag vooral een speler die nog even moest wennen aan de afspraken binnen zijn nieuwe ploeg. "Hij had wat tijd nodig om onze manier van spelen te begrijpen, maar jullie konden zien dat hij nu klaar is om te presteren."