STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV blijft voorlopig bijzonder wisselvallig presteren. De Truienaars gingen zaterdagmiddag met 2-0 onderuit op het veld van SK Beveren en kwamen nooit echt in hun wedstrijd. Na enkele sterke prestaties volgde opnieuw een stevige terugval.

Beveren profiteerde optimaal van een strafschop en sloeg later nog eens toe op de counter. STVV kon daar nauwelijks iets tegenover zetten. Trainer Frédéric De Meyer was na afloop dan ook bijzonder kritisch voor zijn ploeg.

“Beveren was beter aan de bal, ze waren agressiever. Alles ontbrak bij ons vandaag”, vertelde hij bij Sporza. Vooral het gebrek aan kwaliteit in balbezit stoorde hem. “We gaven geen goede passes. We spelen een goede wedstrijd en dan weer een slechte, we zijn niet consistent.”

Grote verschillen van week tot week

Die analyse wordt ondersteund door de resultaten van de voorbije weken. STVV won vorige week nog overtuigend met 4-0 van La Louvière, maar verloor daarvoor met 3-0 van Union SG. Nog een week eerder zorgden de Truienaars dan weer voor een knappe 1-4-zege op het veld van Antwerp.

Het contrast is dus groot. Met acht punten staat STVV voorlopig tiende, maar een duidelijke lijn valt moeilijk te ontdekken. De Meyer weet dan ook wat er tegen Westerlo moet veranderen. “Volgende week moet het beter.”

Vanwesemael wil positieve lijn vasthouden

Robert-Jan Vanwesemael keek na de wedstrijd vooral naar het belang van de resultaten en de steun van de supporters. “De drie punten zijn het belangrijkst. Het is goed dat we die positieve flow kunnen doorzetten”, klonk het bij Sporza.



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Hij benadrukte ook het belang van de thuiswedstrijden. “Thuis met onze supporters is dat fantastisch. Het is aan ons om die reeks ongeslagen in eigen huis te behouden.”

Voor STVV ligt de opdracht richting Westerlo in ieder geval voor de hand. De ploeg moet dringend meer regelmaat in haar prestaties krijgen. De uitschieters tonen dat er voldoende kwaliteit aanwezig is, maar de mindere dagen kosten voorlopig te veel punten.