Leuven furieus na strafschop: "Geen makkelijke penalty's meer?

OH Leuven leek tegen Cercle Brugge eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen beet te hebben. Tot diep in de toegevoegde tijd. Een laatste voorzet, een bal die van dichtbij tegen de arm van Oscar Gil kwam en vooral: een VAR-ingreep die voor heel wat ongeloof zorgde bij de Leuvenaars. Cercle kreeg een strafschop en zag een punt gered worden.

Eerste zege OHL glipte weg

Het was een bijzonder bittere ontknoping voor OH Leuven. De thuisploeg leek na een sterke wedstrijd op weg naar de volle buit, maar in de allerlaatste minuten kreeg Cercle nog één mogelijkheid om de bal in de zestien te brengen.

Caicedo kopte de bal aan de tweede paal terug richting doelmond. Daar kwam het leer van dichtbij tegen de arm van Oscar Gil. De VAR zag voldoende aanleiding om Bram Van Driessche naar het scherm te roepen. De scheidsrechter bekeek de beelden en wees vervolgens naar de stip.

Kouassi bleef koel en trapte de strafschop binnen: 1-1. Voor OH Leuven voelde het alsof twee punten door de vingers glipten.

"Die bal wordt van een meter aangekopt"

Birger Verstraete kon zijn frustratie na afloop moeilijk verbergen. Vooral de manier waarop de strafschop tot stand kwam, zat de middenvelder dwars.

"Dit is zo pijnlijk. Het is nu de zoveelste klop die we krijgen, maar ik ben zeker dat we sterker terugkomen. Hopelijk pakken we volgende week wel die eerste overwinning", klonk het.





Verstraete zocht na de beslissing ook zelf de scheidsrechter op. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat de arm van Gil te ver van het lichaam was.

"Maar die bal wordt van een meter aangekopt. We hadden een meeting in het begin van het seizoen en ze zeiden dat de makkelijke strafschoppen eruit moeten."

En precies daar wringt volgens Verstraete het schoentje. "Ze willen geen goedkope strafschoppen, maar ik kan je zeggen: dit was een makkelijke strafschop tegen die ons goed bij onze kloten heeft. Ik had niet verwacht dat hij zou fluiten."

Simons blijft opvallend rustig

Trainer Timmy Simons koos voor een andere toon. Hoewel ook hij de beslissing betreurde, wilde hij vooral het positieve meenemen uit de prestatie van zijn ploeg.

"Dit is een domper. De jongens hebben hun hart en ziel op het veld gelaten, dan is het jammer dat je zo een ongelukkige penalty tegen krijgt. Dit laat een wrange nasmaak na."