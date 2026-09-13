Opinie In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?
Foto: © photonews
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Vrijdagavond was er in de perszaal weinig enthousiasme over het niveau in KV Mechelen – Anderlecht. Beide coaches waren wel behoorlijk positief. Na tegenvallende uitslagen in de eerste vijf speeldagen gaat het dan ook om geplaagde coaches. Hebben ze nu ook de formule gevonden om de volgende weken mee aan te pakken of niet?

Bruno trekt zich op aan het resultaat: logisch nadat hij zijn ploeg moest verdedigen voor het behalen van een 7 op 15. Daarnaast kan hij echter toch moeilijk de indruk krijgen dat dit nu de weg is om voort te borduren. Kana is op zijn huidige positie, zeker tegen ploegen die laag inzakken, geen meerwaarde. Daarnaast is het ook elke wedstrijd de vraag hoeveel nieuwkomers aan de aftrap staan.

De enige wijziging die Bruno doorvoerde in zijn basiself is het tot titularis bombarderen van Winkler. Die was echter nagenoeg een hele wedstrijd onzichtbaar. Gelukkig hebben andere nieuwe gezichten zoals Koutsoupias en Bentayeb wel al meer gemanifesteerd. Aan de juiste mix tussen de overblijvers van vorig seizoen en de namen die aanwinsten zouden moeten zijn blijft het sleutelen.

Cvetkovic blijft verrassend op de bank

Daarnaast is het een raadsel waarom Cvetkovic niet start in een moeizaam scorende ploeg. De uitspraken van Bruno doen echter uitschijnen dat hij nog rekent op de Serviër en dat is maar best ook. Zolang het timmeren blijft aan meer doelgerichtheid, diepgang en het brengen van ballen in de box hangt RSCA ook dit seizoen nog af van individuen die een resultaat uit de brand slepen.

Vanderbiest trekt zich op aan de grotere inzet bij zijn elftal en het offensief in het laatste halfuur. Als er al .betere periodes komen, spaart KV Mechelen die dit seizoen op voor de tweede helft. Tegen Standard, tegen La Louvière en tegen Anderlecht. Omdat ze voelen dat het door de tijdsdruk dan moet, dixit Luc Marijnissen. Malinwa heeft zo’n betere tweede helft nog niet kunnen doortrekken in een volgende match.

Van Brederode geen fan van lange ballen

Daarom zijn we ook sceptisch of de formule van vrijdagavond als basis zal dienen om op voort te bouwen. In theorie kan het wel: voor rust de boel dichthouden, vertrouwen tanken, om dan in het laatste deel van de match met meer snelheid en eventueel powerplay toe te slaan. Vooral dat laatste gegeven zal niet bij alle spelers populair zijn. "Die lange ballen zijn voor mij klote, maar je ziet dat het werkt", aldus Van Brederode.

Er zal ook niet tegen elke tegenstander gestart worden met zo’n laag blok. In Lommel moeten de keuzes van Vanderbiest, die toch nog steun geniet (Van Brederode zette hem uit de wind), raak zijn. Ook voor zijn eigen lot. Simion Michez, vrijdag een lichtpunt, kan misschien de redder worden. "Ik schat hem nu op 70-75 procent van zijn fysieke mogelijkheden", laat Vanderbiest wel verstaan dat er nog schaafwerk aan is.

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