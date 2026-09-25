Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Van veldspeler tot kapitein bij Jong Genk en nu zelfs international: het parcours van Emile Doucouré gaat razendsnel. De 18-jarige doelman kiest voortaan resoluut voor Mali en beleeft daar tijdens deze interlandbreak voor het eerst het leven binnen de nationale A-ploeg.

Emile Doucouré heeft een belangrijke knoop doorgehakt in zijn jonge carrière. De 18-jarige doelman van KRC Genk kiest definitief voor Mali en sluit deze interlandperiode voor het eerst aan bij de A-ploeg van het West-Afrikaanse land. Daarmee komt er ook een einde aan eventuele twijfels over een toekomst bij de Rode Duivels.

Voor Doucouré is die keuze niet zomaar uit de lucht komen vallen. De band met Mali groeide de voorbije jaren opnieuw sterker. In zijn jeugd voelde hij die connectie minder, onder meer omdat hij in Antwerpen naar school ging en er toen geen contact was met de Malinese voetbalbond. Dat veranderde toen zijn grootvader minder vaak naar België kwam.

In een interview met Het Nieuwsblad vertelt Doucouré dat die persoonlijke band hem nieuwsgieriger maakte. “Sinds mijn bompa niet meer om de zes maanden naar België komt, ben ik nieuwsgieriger geworden naar Mali.” Sinds mei is er ook intensiever contact met de Malinese federatie, onder meer om zijn paspoort in orde te brengen.

Definitieve keuze voor Mali

Die administratieve stappen maakten het nu mogelijk om voor het eerst geselecteerd te worden voor de nationale A-ploeg. Voor Doucouré voelt dat bijzonder aan. “Ik ben blij dat ik er nu eens naartoe kan, want de vorige keer dat ik in Mali ben geweest, was ik nog erg jong. Ik kan me dat zelfs niet meer herinneren.”

De jonge doelman benadrukt dat zijn keuze definitief is. Hij sprak daarover ook met Guy Martens. “Dit is voor mij een definitieve keuze waar ik volledig achter sta: ik kies honderd procent voor Mali.”





Doucouré verblijft tijdens deze interlandperiode dus voor het eerst als international in Mali. Door de hoge temperaturen wordt er pas ’s avonds getraind. Overdag brengt de groep veel tijd samen door, onder meer tijdens verplichte koffiepauzes.

Daar trekt hij vooral op met Gaoussou Diarra van Feyenoord, Mamadou Samassa en Check Keita van Charleroi. Buiten die momenten houdt hij veel contact met zijn vriendin en ouders in België.

Belangrijke pion bij Jong Genk

Ook op clubniveau zit Doucouré in een belangrijke fase van zijn ontwikkeling. KRC Genk haalde hem in februari voor één miljoen euro weg bij Beerschot en gaf hem meteen een contract tot juni 2030. De Limburgers zien duidelijk potentieel in de jonge doelman.

Bij Jong Genk draagt Doucouré inmiddels de aanvoerdersband. Hij stond dit seizoen al tien keer tussen de palen in de Challenger Pro League, al wacht hij nog op zijn officiële debuut voor de eerste ploeg.

Zijn parcours is bovendien opvallend, want Doucouré begon ooit als veldspeler. Pas later werd hij omgevormd tot doelman. Dat die omschakeling hem uiteindelijk tot kapitein bij Jong Genk en international bij Mali heeft gebracht, maakt zijn ontwikkeling des te opmerkelijker.

Voor de Rode Duivels is de deur nu definitief dicht. Doucouré heeft zijn keuze gemaakt en begint aan een nieuw hoofdstuk met Mali.