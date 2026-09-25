'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'
Foto: © photonews
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August De Wannemacker zette zijn eerste stappen in de jeugdopleiding van KAA Gent, maar trok in 2022 naar KRC Genk. In Limburg werkte hij zich snel op door de jeugdreeksen en groeide hij uit tot een vaste waarde bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Dit seizoen was de 17-jarige middenvelder al goed voor een doelpunt en een assist.

Ook bij de nationale jeugdploegen laat De Wannemacker zich opmerken. Hij is al international sinds de Belgische U16 en speelt momenteel voor de U19, waar hij ondanks zijn jonge leeftijd zelfs de aanvoerdersband draagt.

Vergelijkingen met Kevin De Bruyne

Zijn technische kwaliteiten, spelinzicht en persoonlijkheid maken van De Wannemacker een van de opvallendste Belgische talenten van zijn generatie. Daarbij vallen geregeld vergelijkingen met Kevin De Bruyne, die eveneens bij Genk werd opgeleid.

De vergelijking moet wel genuanceerd worden. De Wannemacker speelt doorgaans lager op het middenveld dan zijn grote voorbeeld en neemt vaker een controlerende of verbindende rol op. Zijn profiel lijkt dus niet één op één dat van De Bruyne, al spreekt zijn ontwikkeling bij Genk duidelijk tot de verbeelding.

Manchester United en Newcastle United volgen Genk-talent

Volgens het Engelse medium On the Minute is de opmars van De Wannemacker ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Manchester United en Newcastle United zouden de jonge Belg de voorbije maanden nauwlettend hebben gescout.

Een transfer lijkt op korte termijn evenwel niet voor de hand te liggen. KRC Genk verlengde het contract van zijn beloftevolle middenvelder afgelopen december nog tot 2028. De Limburgers hebben dus hun voorzorgen genomen en zien De Wannemacker duidelijk als een speler met toekomst in de eigen A-kern.

De middenvelder kwam al vier keer in actie voor het eerste elftal en traint regelmatig mee met de groep. Genk wil hem stap voor stap verder laten groeien, al weet de club ook hoe snel Engelse topclubs kunnen toeslaan wanneer een Belgisch talent doorbreekt.

De voorbije jaren legden Premier League-clubs vaker stevige bedragen op tafel voor jonge spelers uit onze competitie. Lucca Brughmans maakte bijvoorbeeld amper na zijn doorbraak bij de eerste ploeg de overstap naar Liverpool, dat naar verluidt 35 miljoen euro betaalde.

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August De Wannemacker

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