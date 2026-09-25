Twee verrassende namen nemen voorlopig(?) over bij RSCA Futures

Met amper 1 punt op 18 staan de RSCA Futures nu al met de rug tegen de muur in de Challenger Pro League. Jelle Coen droeg niet alleen de verantwoordelijkheid voor de tegenvallende resultaten van de Anderlecht-beloften, maar betaalde deze week wel de rekening.

Na de zware 2-6-nederlaag tegen Lokeren werd de verplaatsing naar Francs Borains al beschouwd als een examen zonder herkansing voor de Nederlandse coach. De 3-2-nederlaag in het Stade Robert Urbain heeft zijn lot uiteindelijk bezegeld.

Wie Coen definitief opvolgt, is voorlopig nog niet bekend. Tijdens de interlandbreak wordt de sportieve leiding bij de Futures waargenomen door Yannick Kindermans en Marvin Ogunjimi, twee gezichten die de werking op Neerpede goed kennen.

Kindermans en Ogunjimi nemen tijdelijk over

Yannick Kindermans, de zoon van voormalig jeugdverantwoordelijke Jean Kindermans, is al meerdere jaren actief bij paars-wit. Hij verrichtte onder meer scoutingwerk voor de A-kern en was sinds vorig seizoen de assistent van Jelle Coen. Daarmee volgde hij René Peeters op.

Marvin Ogunjimi kwam in juli 2025 naar Neerpede, een jaar na Coen. De voormalige Rode Duivel had eerder al met Coen samengewerkt bij de U23 van KV Mechelen, waar hij eveneens als assistent fungeerde. Bij Anderlecht kreeg Ogunjimi aanvankelijk een andere opdracht.

Van spitsentrainer naar de dug-out bij de Futures

Dankzij zijn ervaring als voormalig profvoetballer werd hij spitsentrainer binnen de jeugdopleiding. Talentvolle spelers als Jayden Onia Seke en Joshua Nga Kana werkten met hem onder meer op afwerking, loopacties en bewegingen in de zone van de waarheid.





Door het ontslag van Coen schuift Ogunjimi nu tijdelijk door om Kindermans bij te staan. Het duo krijgt drie weken de tijd om de groep opnieuw op de rails te krijgen, terwijl Anderlecht zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer. Kindermans en Ogunjimi zullen daarbij wel zonder Nga Kana en Onia Seke moeten werken. Beide jonge spelers, die geregeld pendelen tussen de Futures en de A-kern, zijn opgeroepen voor de Belgische U19.