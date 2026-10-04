Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"
Foto: © photonews
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Het Belgisch voetbal zit ook nauw verweven in het Europese voetbal. Zowel Michael Verschueren als Bart Verhaeghe hebben daar een ferme job te pakken. En zij willen dat er dingen gaan veranderen. En hoe zit het nu ook alweer met de Super League? Die lijkt dood en begraven.

"We hebben een Memorandum of Understanding met onze clubs waarin een aantal parameters zijn opgenomen. Dat gaat over de verdeling van de gelden, wie er kan deelnemen aan de Europese competities, de samenstelling van de matchkalender, solidariteit."

"Dat staat voor vijf jaar vast en zal ook worden verlengd. De Super League past in geen enkele van die parameters", aldus Michael Verschueren meteen zeer duidelijk tegen Het Laatste Nieuws. Conclusie: er komt geen Super League.

De Super League is dood volgens Bart Verhaeghe (Club Brugge) en Michael Verschueren (RSC Anderlecht)

"De Super League is dood." Iets wat ook Bart Verhaeghe meteen wilde bevestigen: "Zelfs Real Madrid en Barcelona beseffen vandaag dat ze het niet alleen kunnen. Ze begrijpen dat ze de rest van het ecosysteem nodig hebben."

Maar er is nog veel meer werk aan de winkel. Zo is er nog steeds een aparte relatie tussen de Europese clubs, de UEFA en de wereldvoetbalbond FIFA. Op die manier lijkt er nog wel heel wat mogelijk de komende weken op diverse vlakken.

Club Brugge wil een regel rond de internationals dringend zien veranderen: Bart Verhaeghe klopt op tafel

Zeker gezien de herverkiezing van Gianni Infantino ook nog op het programma staat bij de FIFA. Bij Club Brugge merken ze ook op dat er nog heel wat dingen moeten veranderen als het gaat over wat er tijdens interlandbreaks en 'FIFA-momenten' allemaal kan gebeuren.

“Als Ordóñez geblesseerd terugkomt van Ecuador, krijg ik geen euro compensatie. Dat moet dringend veranderen", is Verhaeghe heel duidelijk. Door de blessure die de speler opliep tijdens het WK liep Club Brugge deze zomer mogelijk dertig tot veertig miljoen euro mis. Toch wel een ferme slok op de borrel.

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