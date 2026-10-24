🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea
Foto: © photonews
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Mike Penders zal zijn eerste basisplaats in de Premier League niet snel vergeten. De jonge Belg kreeg zaterdagavond het vertrouwen onder de lat bij Chelsea tegen Tottenham, maar beleefde een bijzonder pijnlijke derby. Spurs won met 0-2 op Stamford Bridge en Penders speelde daarbij een hoofdrol bij de openingsgoal.

De voormalige doelman van KRC Genk stond in de ploeg omdat Emiliano Martínez nog herstelt van een kaakoperatie. Penders had een week eerder tegen Everton al zijn Premier League-debuut gemaakt als invaller en werd daarmee de jongste doelman die ooit voor Chelsea in de Engelse competitie uitkwam. Tegen Tottenham volgde nu zijn eerste basisplaats.

Pijnlijk moment voor Penders

Lang hield Penders zijn doel schoon, maar in de 77ste minuut ging het helemaal mis. Mateus Fernandes draaide een hoekschop richting doel en Penders probeerde de bal weg te boksen. Zijn ingreep pakte verkeerd uit: de Belg sloeg de bal in zijn eigen doel en bezorgde Tottenham zo de voorsprong.

Voor Chelsea werd de situatie amper enkele minuten later nog moeilijker. Cole Palmer, die al geel op zak had, kreeg zijn tweede gele kaart en mocht vroegtijdig gaan douchen. Daardoor moest de thuisploeg met tien man proberen om de achterstand nog recht te zetten.

Tottenham profiteert volledig

Tottenham maakte in de slotfase gebruik van de ruimte die ontstond. Mathys Tel besliste de wedstrijd met een knappe individuele actie en een lage schuiver van buiten het strafschopgebied. Voor Spurs was het een bijzonder resultaat: het was pas de tweede Premier League-zege ooit op Stamford Bridge en de eerste sinds 2018.

Voor Penders eindigde een avond die een nieuwe mijlpaal in zijn jonge carrière moest worden zo in mineur. Xabi Alonso had vooraf nog benadrukt dat hij volledig klaar was om zijn kans te grijpen nu Martínez enkele weken ontbreekt. De jonge Rode Duivel zal zich dus snel moeten herpakken, want zolang de Argentijn niet beschikbaar is, lijkt Penders voorlopig de eerste keuze onder de lat.

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