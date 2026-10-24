Colin Coosemans wil niet weten van crisis bij Anderlecht

Anderlecht hervond in Polen zijn efficiëntie tegen Jagiellonia Bialystok. Colin Coosemans legde na afloop uit hoe paars-wit de tegenstander op eigen helft vastzette. En in het algemeen wil hij van geen crisis weten binnen paars-wit.

Anderlecht had na de twee nederlagen in de Europa League punten nodig. Die pakten de Brusselaars in Polen met een overtuigende 0-3-zege tegen Jagiellonia Bialystok. Na de wedstrijd lichtte Colin Coosemans toe welke afspraken het verschil maakten.

Hoog druk zetten als sleutel tot de zege

Sporting Anderlecht besliste om de Polen geen tijd te gunnen om op te bouwen. Vanaf de eerste minuten maakten de Anderlecht-spelers veel meters om de bal al diep op de helft van de tegenstander te recupereren.

Die aanpak leverde meteen rendement op. "Er was een plan: we moesten druk zetten en hen heel hoog opjagen. We hebben dat plan heel goed uitgevoerd en daardoor maken we het eerste doelpunt", vertelde de doelman.

Geen twijfels in de kleedkamer

Ondanks de nederlagen tegen Lyon en Dinamo Zagreb stelt Coosemans dat het vertrouwen binnen de spelersgroep overeind bleef. De resultaten beantwoordden niet aan de verwachtingen, maar de kern geloofde dat de ommekeer mogelijk was. "Intern waren er geen twijfels. De laatste twee resultaten zijn niet wat je van Anderlecht verwacht. Maar we zijn niet beginnen twijfelen."



"Iedereen heeft alles gegeven, dit is een mooie overwinning. Hopelijk kunnen we hierop voortbouwen." De Brusselaars krijgen zondag al een nieuwe test op het veld van AA Gent. Anderlecht wil daar bevestigen en opnieuw meer regelmaat in de competitie brengen.