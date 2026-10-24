Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico
Foto: © photonews

José Mourinho staat zondag voor een stevige opdracht met Real Madrid. In de Clásico wacht Barcelona, dat volgens de Portugese coach momenteel verder staat in zijn ontwikkeling. “Eerlijk gezegd verdient Barcelona de lof die het op dit moment krijgt”, gaf hij toe. Toch vindt Mourinho het niet eerlijk om beide ploegen nu al met elkaar te vergelijken.

“Ze worden gezien als volmaakt, al bestaat zoiets eigenlijk niet in het voetbal”, zei Mourinho over Barcelona. “Maar ze zijn in ieder geval een team in een vergevorderd stadium.” De Catalanen werken inmiddels voor het derde seizoen met Hansi Flick, terwijl Mourinho nog maar enkele maanden aan het roer staat bij Real Madrid.

Mourinho vraagt tijd voor zijn project

“Wij werken net drie maanden samen”, benadrukte de Portugese coach. Daar moeten volgens hem bovendien de voorbereiding, waarin spelers slechts geleidelijk aansloten, en een interlandperiode van drie weken nog vanaf worden getrokken. “In werkelijkheid zijn we pas anderhalve, misschien twee maanden bezig.”

Toch verwachten mensen volgens Mourinho dat ook Real Madrid al perfect functioneert. “Maar wij staan nog maar aan het begin”, counterde hij. “We zitten in een fase waarin de trainer het team leert kennen en langzaam de koers bepaalt, en waarin de spelers op hun beurt de trainer leren kennen.” Een Clásico als graadmeter voor zijn project ziet hij daarom niet zitten. “Het gaat erom of Madrid prijzen wint met Mourinho.”

Mourinho reageert scherp op Fermín López

Over zijn opstelling wilde Mourinho weinig kwijt. “Die heb ik scherp in mijn hoofd”, klonk het kort. Ook over de wijzigingen op het middenveld gaf hij geen uitleg. Wel staat hij voor een bijzonder bezoek aan Camp Nou: voor het eerst in dertien jaar keert hij daar terug als trainer.


De meeste scherpte bewaarde Mourinho voor Fermín López. De middenvelder van Barcelona had gezegd dat hij moe werd van het voortdurende geklaag over scheidsrechters bij Real Madrid. Mourinho liet die uitspraak niet zomaar passeren. “Tja, er zijn ook andere dingen die telkens weer gebeuren waar wíj moe van worden”, reageerde hij. Daarmee gaf de Portugese coach de Clásico vooraf nog wat extra vuur.

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