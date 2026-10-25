UPDATE: Ineens komt er vreemd nieuws over Courtois bij Real Madrid

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UPDATE: Ineens komt er vreemd nieuws over Courtois bij Real Madrid
Foto: © photonews

Thibaut Courtois zal vanavond niet onder de lat staan tijdens El Clásico. De Belgische doelman heeft op het laatste moment afgehaakt voor het duel met FC Barcelona door een griepaanval. Dat maakte Real Madrid zondag bekend.

Johan Walckiers

Plottwist rond Thibaut Courtois: de doelman staat mogelijk tóch onder de lat bij Real Madrid in El Clásico vanavond. De Koninklijke meldde vanochtend dat de Belg door griep niet inzetbaar zou zijn, maar volgens Marca bestaat er alsnog een kans dat hij naar Barcelona afreist.

“We zullen zien hoe het verder gaat en of hij zich beter voelt. Zo ja, dan reist hij mee naar Barcelona”, citeert Marca een bron binnen Real Madrid. Courtois moet dus voldoende herstellen om de verplaatsing te kunnen maken. Of hij uiteindelijk ook effectief kan spelen, is voorlopig nog onzeker.

Thibaut Courtois zal vanavond niet onder de lat staan tijdens El Clásico. De Belgische doelman heeft op het laatste moment afgehaakt voor het duel met FC Barcelona door een griepaanval. Dat maakte Real Madrid zondag bekend.

De Madrilenen riepen prompt Illia Voloshyn op als vervanger in de wedstrijdselectie. De Oekraïner is een jonge doelman uit de eigen opleiding.

Normaal neemt Andriy Lunin de plaats van Courtois in doel in. De Oekraïense reservedoelman wacht zo een belangrijke opdracht in een van de grootste wedstrijden van het seizoen. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie voor de hoofdmacht.

Courtois out met griep, Lunin neemt zijn plaats in

De timing is bijzonder vervelend voor Real Madrid. Het team van José Mourinho trekt naar Barcelona voor een rechtstreeks duel om de koppositie in La Liga, maar moet het dus zonder zijn vaste sluitstuk doen.

Barcelona staat voor de wedstrijd bovenaan met 27 punten uit negen wedstrijden. Real Madrid volgt met 21 punten, waardoor de achterstand zes punten bedraagt. Een overwinning in Camp Nou kan de Madrilenen opnieuw dichter bij de leider brengen.

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De aftrap van El Clásico is vanavond om 21 uur. Voor Courtois wordt het een wedstrijd vanuit de tribune, terwijl Lunin meteen in de schijnwerpers komt te staan. Real Madrid zal hopen dat de wissel onder de lat geen doorslaggevende rol speelt in de strijd om de Spaanse titel.

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