Ferme klap voor Westerlo: basisspeler is zeker drie maanden out

KVC Westerlo zal Dylan Ourega de komende maanden moeten missen. De verdediger heeft met succes een operatie ondergaan nadat hij afgelopen weekend zwaar geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen SK Beveren.

Ourega moest na een tussenkomst van Arno Verschueren per brancard van het veld worden gedragen. Onderzoek bracht nadien een scheur in de quadriceps aan het licht. Volgens Het Nieuwsblad zal hij daardoor zeker drie maanden buiten strijd zijn.

Zeker drie maanden buiten strijd

Westerlo bevestigde op de eigen clubwebsite dat de ingreep goed verlopen is. De komende periode zal volledig in het teken staan van zijn herstel en revalidatie, met als doel om zo sterk mogelijk terug te keren op het veld.

Ook Ourega zelf reageerde inmiddels via Instagram. “Ik wil jullie laten weten dat mijn operatie goed verlopen is”, schrijft hij. “Vanaf nu ga ik mij volledig focussen op mijn herstel, zodat ik in de best mogelijke omstandigheden kan terugkeren.”

De verdediger beseft dat hem een lange revalidatie wacht, maar klinkt strijdvaardig. “Deze periode is een belangrijke stap in mijn parcours, maar mijn vastberadenheid blijft intact. Ik ben gemotiveerder dan ooit om hard te werken, progressie te boeken en met ambitie terug te keren op het veld.”



Tot slot bedankte Ourega iedereen die hem de voorbije dagen steun heeft betuigd. Ook Westerlo wenste hem namens de volledige club een spoedig herstel toe. Wanneer hij precies opnieuw inzetbaar zal zijn, zal afhangen van het verloop van zijn revalidatie.