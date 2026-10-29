Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug"

Sven Vandenbroeck zit al sinds maart zonder club, nadat Zulte Waregem na drie jaar afscheid van hem nam. De 47-jarige trainer was aanvankelijk zwaar ontgoocheld, maar besloot daarna om het voetbal even volledig los te laten. Dat beviel hem beter dan verwacht. “Vroeger was ik binnen een aantal weken of zelfs dagen alweer aan de slag, maar nu heb ik zelfs een hele tijd niet naar voetbal gekeken”, vertelt hij.

Na vijftien jaar als trainer kon Vandenbroeck eindelijk opnieuw tijd maken voor zichzelf. Zijn sociale leven had jarenlang op een laag pitje gestaan door de lange werkdagen, buitenlandse opdrachten en weekends die in het teken van voetbal stonden. De voorbije maanden ging hij golfen, padellen en sprak hij opnieuw af met oude vrienden. “Ik heb weer een sociaal leven kunnen opbouwen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Van de Dodentocht naar de Kilimanjaro

Vandenbroeck gebruikte zijn vrije tijd ook om enkele persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Na onder meer de Coastal Walk, de Dutch Mountain Trail en de Dodentocht volgde begin september een beklimming van de Kilimanjaro, bijna 6.000 meter hoog.

Hij vergezelde een vriend met Parkinson, die zo aandacht wilde vragen voor de ziekte. “Een week lang zonder telefoon of lawaai, met een groep mensen die je niet kent en met wie je samen in een tent slaapt: het was een erg zware, maar ook mooie en emotionele ervaring. Ik heb daar wat afgehuild.”

De ervaring zette hem ook aan het denken over zijn dagelijkse leven. Zo wil hij minder voortdurend bereikbaar zijn en prikkels vaker achterwege laten. Zelfs avontuurlijke televisieprogramma’s spreken hem aan. “Ze mogen me altijd bellen voor avontuurlijke tv-programma’s zoals ‘Over de oceaan’”, lacht hij. Toch bleef hij zich intussen bijscholen, onder meer via psychologische seminaries, om zijn trainerslicentie te behouden.

Vandenbroeck wil opnieuw dicht bij huis werken

Na maanden van rust is de zin om opnieuw aan de slag te gaan helemaal terug. De beklimming hielp hem naar eigen zeggen om bepaalde zaken los te laten, terwijl de extra tijd ook privé van pas kwam. “Eens kunnen doen wat ik wou, was geweldig, en goed voor het lichaam. Maar na een tijdje vraagt dat lichaam toch weer die stress en adrenaline. Ik ben er dus klaar voor.”



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Een terugkeer naar de dug-out lonkt dus opnieuw, al is er één belangrijke voorwaarde. Vandenbroeck wil zijn volgende uitdaging liefst dicht bij huis vinden. Hij heeft zijn 18-jarige dochter de voorbije maanden vaker kunnen zien en hun relatie is opnieuw goed. Na jaren waarin het voetbal veel van zijn tijd opeiste, wil hij die band niet zomaar opnieuw op het spel zetten.