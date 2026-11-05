Davy Roef kan donderdag wereldrecord op zijn naam hebben staan

Davy Roef staat donderdagavond voor een opvallende mijlpaal. Speelt de doelman van KAA Gent minstens negentien minuten tegen het Finse KuPS, dan wordt hij de speler met de meeste speelminuten in de Conference League sinds de start van de competitie vijf jaar geleden.

Davy Roef kan donderdag in Finland een bijzonder wereldrecord op zijn naam schrijven. De doelman van KAA Gent heeft nog achttien minuten nodig tegen KuPS om Italiaans middenvelder Rolando Mandragora voorbij te steken als speler met de meeste minuten in de Conference League. Mandragora komt tegenwoordig uit voor Torino.

Roef reageerde met de nodige relativering op zijn nakende record. "Leuk, toch? De competitie bestaat nu vijf seizoenen en wij waren er vier keer bij. Als je zo vaak door België reist, is het fijn om eens ergens anders te komen", vertelde hij op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Al zie je meestal niet veel meer dan de kleedkamers, de omgeving van het hotel en de weg naar het stadion. Maar daarvoor zijn we hier natuurlijk niet."

Roef nadert 2400 minuten in Conference League

De ervaren Gentse doelman werkte in de voorrondes al zeventien wedstrijden af, goed voor 1590 minuten. Tegen KuPS wordt hij voor de 27e keer ingezet in de league phase van de Conference League. Daarmee komt de 32-jarige Roef in de buurt van 2400 speelminuten in de Europese competitie.

Het record had ook vroeger al van hem kunnen zijn. Roef zat namelijk achttien Conference League-duels op de bank. "Onder Wouter Vrancken was dat maar één keer, tegen Lugano. Onder Hein Vanhaezebrouck vaker, omdat hij zijn eigen ideeën had en afwisselde met Paul Nardi."





KAA Gent wil zich herpakken na Lommel

Voor KAA Gent staat er in Finland meer op het spel dan alleen de persoonlijke mijlpaal van Roef. Na de nederlaag in Lommel kunnen de Buffalo's met een zege bij KuPS al een stevige stap richting kwalificatie zetten.

Roef wil de goede competitiestart van Gent evenwel niet te hoog inschatten. "Die goede seizoensstart mag geen overdreven verwachtingen creëren. We willen ons plaatsen voor Europees voetbal en beter doen dan de vijfde plaats van vorig seizoen. Het is nog te vroeg om die doelstellingen op te trekken", besloot hij.